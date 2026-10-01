עסקו בחיזוק האחדות בעם | הנשיא הרצוג ביקר בסוכת הראש״ל הגר״ד יוסף

אווירה מיוחדת ומרוממת שררה בסוכתו של הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף אליו הגיע נשיא המדינה יצחק הרצוג לביקור חג מסורתי. המפגש, שנשא אופי משפחתי והיסטורי עמוק, התמקד בזכרם של ענקי הרוח שהניחו את היסודות למנהיגות הרוחנית והמדינית של ישראל.

במהלך השיחה בסוכה, העלו הנשיא והראשון לציון זכרונות משותפים ממרתקי ההיסטוריה של הציונות וההלכה. הם הזכירו את פועלם הכביר של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל – סבו של הנשיא ומי שכיהן כרב הראשי, ושל מרן הראשון לציון הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, אביו של הרב המכהן.

במקביל, התקיים ביקור חגיגי נוסף בסוכתו של נשיא מועצת הרבנות הראשית והרב הראשי לישראל, הגאון רבי קלמן מאיר בר שליט"א. במרכז השיחה בין השניים עמד הצורך בעצירת השיח המפלג ובקידום אחדות בעם ישראל.

הרב הראשי בר פנה ישירות לנשיא המדינה וקרא לו לשמש דובר ציבורי מוביל בתקופה רגישה זו: "בימים שבהם החרבות מתחדדות מאוד ומשחיזים אותן – אני מבקש שהנשיא יהיה הפה הגדול והדובר של האחדות. שנראה את הטוב, שנדבר על החיובי, ונזכור שכולנו בנים לאב אחד".

הרב הראשי הדגיש כי גם כאשר קיימים הבדלי דעות ותפיסות עולם שונות בין חלקי העם, המסגרת הבסיסית נותרת משפחתית ואיתנה. כדוגמה לכך הוא הצביע על ימי הסליחות האחרונים, בהם פקדו למעלה משני מיליון אזרחים – דתיים ושאינם דתיים – את הכותל המערבי.

לדברי הרב בר, כל קמפיין שלילי פוגע במרקם החיים המשותף, ויש למקד את המאמצים בהצגת הצדדים החיוביים והמחברים בחברה הישראלית.

לקראת סיום הביקור החם והלבבי בסוכת הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף שליט"א, העניק הרב הראשי לנשיא את ספריו החדשים בסדרת "הלכה ברורה", והשניים הרימו כוסית "לחיים" לכבוד החג מתוך תפילה לשלום העם והמדינה.

המפגש בסוכת הרב הראשי מצטרף לשורה של ביקורי חג שערך נשיא המדינה בימים האחרונים. לפני כשבוע, בערב חג הסוכות, הגיע רב הסלבס מרדכי חסידים לביקור חג בבית הנשיא בירושלים, והעניק להרצוג אתרוג מרוקאי ואתרוג תימני מהודרים.