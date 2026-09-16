בחינות הסמיכה לרבנות בירושלים ( צילום: דוברות )

הרבנות הראשית לישראל והמשרד לשירותי דת פרסמו את לוח הבחינות המלא לעונת הסמיכה הקרובה, שתתקיים בחודש חשוון תשפ"ז.

מדובר בבשורה לאלפי נבחנים המבקשים לקבל את תעודת ההסמכה היוקרתית בעולם ההלכה. מתחם בנייני האומה בירושלים יארח בחודש הקרוב מערך בחינות נרחב, שאליו יגיעו לא פחות מ-5,746 נבחנים. הנבחנים יתמודדו במשך שמונה ימי בחינה על תעודות ההסמכה במגוון נושאים הלכתיים. במערכת הרבנות נערכים לקליטת ההמונים, כאשר לוח הבחינות פרוס על פני שורה של נושאים רגישים ומורכבים בהלכה וביהדות.

לוח הבחינות המפורט

על פי ההודעה הרשמית, הבחינות יתקיימו בימים הבאים:

א' בחשוון תשפ"ז: יום הפתיחה יכלול את בחינות משגיחי הכשרות, מקצועות השובי"ם – שוחט, בודק פנים, בודק חוץ, מנקר וראש צוות – וכן את בחינות הרבנים הצבאיים. 584 נבחנים.

ב' בחשוון תשפ"ז: בחינות בנושא חופה וקידושין. 618 נבחנים.

ג' בחשוון תשפ"ז: היום העמוס ביותר, הכולל את מקצועות נידה, תפילה וברכות. 1,442 נבחנים.

ד' בחשוון תשפ"ז: מצוות התלויות בארץ ומקוואות. 544 נבחנים.

י"ד בחשוון תשפ"ז: שבת, מילה וגירות, לצד מבחני רב קהילה בתפוצות א' ו-ב'. 840 נבחנים.

י"ח בחשוון תשפ"ז: איסור והיתר. 768 נבחנים.

כ"א בחשוון תשפ"ז: עירובין. 456 נבחנים.

כ"ד בחשוון תשפ"ז: שמחות, פסח, יום טוב וחול המועד. 494 נבחנים.

הראשון לציון והרב הראשי לישראל

הודעות השיבוץ האישיות

ברבנות מדגישים כי שיבוץ הנבחנים המדויק לאולמות ולכיתות הבחינה יועבר לכל מועמד באופן אישי. הודעות אלו צפויות להגיע לנבחנים מיד לאחר יום הכיפורים הבעל"ט, מה שמותיר להם חלון זמן אחרון להיערכות סופית לקראת הבחינות.

יצוין כי מועדי בחינות הדיינות יפורסמו בנפרד.