ההתנכלות שאינה פוסקת: הדרישות של רשות המיסים מהישיבות - כתנאי לקבלת סעיף 46

רשות המסים שלחה בסוף השבוע פניה לעשרות הישיבות בה נדרשים ראשי הישיבות, המנהלים ומורשי החתימה לחתום על תצהיר שאין בין התלמידים שלהם כאלה שלא הסדירו את מעמדם מול הצבא - אחרת יישלל מהם הטבת סעיף 46 לתרומות.

סעיף 46 הוא סעיף שמאפשר קבלת הטבת מס של תרומה לעמותה שמחזיקה באישור הזה. משמעות הדבר שאם תורמים כסף לעמותה שמחזיקה באישור, הרי שהתרומה מאפשרת הפחתה בתשלום המס של התורם וזה כלי מרכזי שמאפשר גיוס תרומות לעמותות.

במסמך נכתב כי "בהמשך לכך על יסוד ישיבות שהתקיימו בפני היועצת המשפטית לממשלה, בהשתתפות גורמי המקצוע והמשפט הרלוונטיים, וההכרעה שהתקבלה בעקבותיהן, בהתאם לדין ולפסיקה לא ניתן לממן באופן עקיף, לרבות באמצעות זיכוי ממס בגין תרומות ("זיכוי לפי סעף 14") את פעילותם של מוסדות תורניים בהם לומדים תלמידים אשר לא הסדירו את מעמדם מול רשויות הצבא".

״על פי ההנחיה, מוסד ללימודים תורניים או מוסד שתומך במוסד תורני, המחזיקים באישור לפי סעיף 46, נדרשים להגיש טופס הצהרה שבו יחתום חבר ועד מנהל מורשה חתימה כי נכון למועד החתימה, אין בין תלמידיו מי שנקרא לשרת בשירות ביטחון לפי חוק שירות ביטחון ולא הסדיר את מעמדו מול רשויות הצבא כדין, וכי לא יקבל ללימודים במוסד תלמידים כאמור.

"בנוסף, יש לצרף רשימת תלמידים הלומדים במוסד לשנת הלימודים שלגביה מתבקש האישור, אשר תכלול את שמם ומספרי תעודות הזהות שלהם. רשימת התלמידים האמורה תוגש על גבי קובץ אקסל״, נכתב במכתב שמסתיים בכך שמי שלא יחתום על התצהיר ולא יעביר את רשימת התלמידים שלו בקובץ מסודר, מסתכן בשלילת הטבת המס.