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נרשמו שיבושים פעילות הרכבת

בשטריימלאך ובגדי שבת: מפגינים חסמו את הרכבת הקלה במחאה על הגיוס | תיעוד

צעירים חרדים חסמו הערב את מסילת הרכבת הקלה באזור חיים בר לב ושבטי ישראל בירושלים, במחאה נגד גיוס בני הישיבות | בעקבות המחאה ובהנחיית המשטרה, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות גבעת התחמושת והעירייה, והרכבת הקלה פעלה במתכונת חלקית | כעבור כחצי שעה פונו המסילות ותנועת הרכבת הקלה שבה לפעול כסדרה | צפו בתיעוד (חרדים)

המחאה על פסי הרכבת הקלה
המחאה על פסי הרכבת הקלה| צילום: צילום: קבוצת מחאות החרדים הקיצוניים

צעירים חרדים חסמו הערב (מוצאי שבת) את מסילת הרכבת הקלה באזור חיים בר לב ושבטי ישראל בירושלים, במחאה נגד גיוס בני הישיבות. בעקבות המחאה ובהנחיית המשטרה, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות גבעת התחמושת והעירייה, והרכבת הקלה פעלה במתכונת חלקית.

מהחברה המפעילה נמסר: "בעקבות הפגנה באזור שבטי ישראל, ובהנחיית המשטרה הופסק שירות הרכבות הקלות בין התחנות: גבעת התחמושת לתחנת העירייה. הרכבת תפעל במתכונת שירות חלקי בין התחנות: מתחנת העירייה עד הדסה עין כרם ומתחנת גבעת התחמושת עד נווה יעקב. עם פינוי המסילות, הרכבת תשוב לפעילות סדירה לאורך כל קו L1 (הדסה עין כרם - נווה יעקב)".

המחאה על פסי הרכבת הקלה
המחאה על פסי הרכבת הקלה| צילום: צילום: קבוצת מחאות החרדים הקיצוניים
המחאה על פסי הרכבת הקלה (צילום: קבוצת מחאות החרדים הקיצוניים)
המחאה על פסי הרכבת הקלה (צילום: קבוצת מחאות החרדים הקיצוניים)

כעבור כחצי שעה פונו המסילות ותנועת הרכבת הקלה שבה לפעול כסדרה לאורך קו L1. מהחברה המפעילה נמסר: "נוסעות ונוסעים יקרים, הרכבת חזרה לפעול כסדרה לאורך כל קו L1 (הדסה עין כרם-נווה יעקב). אנו מודים לכם על הסבלנות ומצטערים על אי־הנוחות שנגרמה".

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