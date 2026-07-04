בשטריימלאך ובגדי שבת: מפגינים חסמו את הרכבת הקלה במחאה על הגיוס | תיעוד

צעירים חרדים חסמו הערב (מוצאי שבת) את מסילת הרכבת הקלה באזור חיים בר לב ושבטי ישראל בירושלים, במחאה נגד גיוס בני הישיבות. בעקבות המחאה ובהנחיית המשטרה, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות גבעת התחמושת והעירייה, והרכבת הקלה פעלה במתכונת חלקית.

מהחברה המפעילה נמסר: "בעקבות הפגנה באזור שבטי ישראל, ובהנחיית המשטרה הופסק שירות הרכבות הקלות בין התחנות: גבעת התחמושת לתחנת העירייה. הרכבת תפעל במתכונת שירות חלקי בין התחנות: מתחנת העירייה עד הדסה עין כרם ומתחנת גבעת התחמושת עד נווה יעקב. עם פינוי המסילות, הרכבת תשוב לפעילות סדירה לאורך כל קו L1 (הדסה עין כרם - נווה יעקב)".