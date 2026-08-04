ילד בן שנתיים נפגע הבוקר (יום שלישי) בביתו בבני ברק, כאשר סיר ובו מרק רותח נשפך על גופו וגרם לו לכוויות. צוותי איחוד הצלה הוזעקו למקום והעניקו לפעוט טיפול רפואי ראשוני.

בני המשפחה שהזעיקו את כוחות ההצלה דיווחו על האירוע, והחובשים טיפלו בילד במקום. לאחר מכן פונה הפעוט לבית החולים שיבא בתל השומר, כשמצבו מוגדר בינוני.

החובשים יוסי טייטלבוים ושמעון שמעוני מיחידת כח הצלה של איחוד הצלה מסרו: "על פי דיווח בני המשפחה, נשפך על הילד סיר מרק רותח, והוא נכווה בפלג גופו העליון ובגפיו. טיפלנו בו במקום ולאחר מכן פונה לבית החולים שיבא בתל השומר. מצבו מוגדר כעת בינוני".

בארגון איחוד הצלה פונים לציבור ומדגישים את החשיבות של הקפדה על כללי בטיחות במטבח, תוך הקפדה למנוע כניסת ילדים ופעוטות לאזור הבישול, על מנת למנוע תאונות כואבות שניתן להימנע מהן.