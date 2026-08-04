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חילוץ דרמטי בשעות הלילה

חולצו בנס: שלושה בחורי ישיבה נסחפו בסירה לעומק הכנרת

בחורי ישיבה שיצאו לשייט בסירת גומי נסחפו למרחק רב מהחוף ונותרו ללא יכולת לשוב • סירת איחוד הצלה שסיירה באזור הגיעה אליהם והעלתה אותם בשלום • ראש הסניף: "הסירה בכוננות מרבית מתחילת בין הזמנים" • האירוע מצטרף לשורת תאונות קשות בימים האחרונים

החילוץ בכנרת, הלילה
החילוץ בכנרת, הלילה| צילום: צילום: איחוד הצלה

אירוע דרמטי התרחש הלילה, בין יום שני לשלישי, באזור הכנרת, כאשר שלושה תלמידי ישיבה שיצאו לשייט בסירת גומי נסחפו למרחק ניכר מהחוף ולא הצליחו לחזור בכוחות עצמם. צוותי איחוד הצלה שערכו סיורים שוטפים באזור הבחינו בהם והגיעו במהירות למקום, ובחסדי שמים חילצו את השלושה כשהם בריאים ושלמים.

על פי הדיווח שהתקבל במוקד איחוד הצלה, הסירה נסחפה אל לב הכנרת בסמוך לאזור חוף השקמים שבטבריה. שלושת הבחורים שהו בסירה במשך זמן ממושך, סבלו מהתייבשות קלה, ולא היו מסוגלים להשיב את הסירה אל החוף בכוחות עצמם.

סירת החילוץ של איחוד הצלה, שהייתה במשמרת ליל ובצעה סיורים שגרתיים באזור הכנרת, הגיעה אל הסירה שנסחפה. אנשי הצוות העלו את שלושת הבחורים אל סירת החילוץ והעבירו אותם אל המעגן, שם המתינו להם צוותי איחוד הצלה נוספים שטיפלו בהם.

הרב יוסי אוקנין, ראש סניף איחוד הצלה בטבריה, מסר: "לפני מספר דקות סיימנו בהצלחה חילוץ של שלושה בחורים מעומק הים על ידי הסירה, לשמחתנו מצבם טוב". הרב אוקנין הדגיש והוסיף: "חשוב לציין מתחילת החופש סירת ההצלה של איחוד הצלה בכוננות הגבוהה ביותר בכדי לתת מענה בכל מקרה חירום"

איחוד הצלהטבריהכנרתבין הזמנים

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