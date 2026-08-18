בעקבות האירוע הקשה שהתרחש ביום שני ברחוב עמק הזיתים בבית שמש, שבו נפטר הילד הלל מרדכי דדון ז"ל בן השבע, שוחררה גופתו לקבורה בעקבות פעילות מואצת של המחלקה המשפטית של ארגון זק"א.

הילד ז"ל נפטר מפצעיו בבית החולים הדסה עין כרם לאחר שנפגע באורח קשה יחד עם בן דודו בן הארבע, שמצבו הרפואי מוגדר כעת כבינוני ויציב לאחר שעבר ניתוח.

פעילות מיידית לשחרור הגופה

לאחר שהגופה הועברה למכון הלאומי לרפואה משפטית באבו כביר, פעלו נציגי המחלקה המשפטית של זק"א בשיתוף עם הרב אשר לנדאו, רב המכון לרפואה משפטית, לצמצם ככל האפשר את הפגיעה בכבוד המת. במסגרת הפעילות המואצת מול כלל הגורמים הרלוונטיים, הושגה הסכמה לביצוע בדיקה מינימלית בלבד, הנדרשת אך ורק להשלמת ההליך המשפטי.

הבדיקה נערכה תחת פיקוחו האישי של הרב לנדאו, ומיד עם סיומה שוחררה הגופה לקבורה. יוסף חיים האוזי, סגן מפקד זק"א בית שמש, יצא באמבולנס של הארגון מהמכון הלאומי לרפואה משפטית עם גופת הילד ז"ל והעבירה להמשך הסידורים לקבורה.

"פעלנו ברגישות מיוחדת"

מיכאל גוטווין, מנהל המחלקה המשפטית של זק"א, הסביר את הרקע לפעילות המואצת: "לאור הניסיון רב השנים של המחלקה המשפטית בטיפול באירועים מסוג זה, ובמטרה להימנע ככל הניתן מגרירת המשפחה לדיונים ממושכים בבתי המשפט ולעיתים אף בבג"ץ, פעלנו ברגישות מיוחדת ובהתאם להלכה הנהוגה במקרים אלו".