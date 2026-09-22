והן ק-ל כביר לא ימאס תפילת רבים.

העתירו לרפואת הגאון רבי שמעון בן מימה בתוך שאר חולי ישראל.

כמו כן, הגאון רבי יעיש דבדה פרסם קריאה בבית מדרשו בעיר להרבות בתפילה לרפואת רב העיר, הגאון הצדיק רבי שמעון ביטון ל רפואה שלמה.

בכירי רבני העיר פרסמו קריאות להעתיר בתפילה ותהילים לרפואת מרא דאתרא הנערץ. בין הקוראים: הגאון רבי אלחנן פרץ, רב שכונות רמב"ש ב'; הגאון רבי יצחק חיים שרבאני, רב שכונות רמב"ש א'; והגאון רבי דוד כהן מרבני העיר.

הגר"ש ביטון משמש כרב העיר בית שמש למעלה מארבעים שנה, והוא זקן רבני הערים בישראל.

דאגה בעיר בית שמש : כוחות הצלה הוזעקו לביתו של מרא דאתרא, הגאון רבי שמעון ביטון, המתגורר מעל בית מדרשו ברחוב הנשיא.

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