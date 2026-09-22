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דאגה בבית שמש

רבה הישיש של בית שמש פונה לבית החולים

הגאון רבי שמעון ביטון, זקן רבני הערים בישראל ורב בית שמש, התמוטט בביתו ופונה לטיפול רפואי | רבני העיר קוראים להעתיר בתפילה לרפואתו

הגאון רבי שמעון ביטון שליט"א (צילום: באדיבות המצלם)

דאגה בעיר : כוחות הצלה הוזעקו לביתו של מרא דאתרא, הגאון רבי שמעון ביטון, המתגורר מעל בית מדרשו ברחוב הנשיא.

הגאון רבי שמעון ביטון, בן תשעים וחמש, התמוטט בביתו ונזקק לטיפול רפואי ראשוני במקום, ולאחר מכן פונה לבית החולים.

הגר"ש ביטון משמש כרב העיר בית שמש למעלה מארבעים שנה, והוא זקן רבני הערים בישראל.

בכירי רבני העיר פרסמו קריאות להעתיר בתפילה ותהילים לרפואת מרא דאתרא הנערץ. בין הקוראים: הגאון רבי אלחנן פרץ, רב שכונות רמב"ש ב'; הגאון רבי יצחק חיים שרבאני, רב שכונות רמב"ש א'; והגאון רבי דוד כהן מרבני העיר.

כמו כן, הגאון רבי יעיש דבדה פרסם קריאה בבית מדרשו בעיר להרבות בתפילה לרפואת רב העיר, הגאון הצדיק רבי שמעון ביטון לרפואה שלמה.

העתירו לרפואת הגאון רבי שמעון בן מימה בתוך שאר חולי ישראל.

והן ק-ל כביר לא ימאס תפילת רבים.

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