גבר נפצע בבני ברק בעת בניית סוכה ופונה לבית החולים

גבר כבן 60 נפצע באורח קל עד בינוני בבני ברק, לאחר שנפל מכסא במהלך הקמת סוכה. האירוע אירע ברחוב הרב גניחובסקי, שם הוזעקו כוחות הצלה לטפל בנפגע.

כונני ארגון הצלה הגיעו למקום יחד עם חובשי מד"א והעניקו לגבר טיפול רפואי ראשוני. הנפגע סבל מחבלה בגפיים כתוצאה מהנפילה, והוא פונה במצב יציב להמשך טיפול בבית החולים מעייני הישועה בעיר.

חובשי הצלה יעקב טהרני ויהושע יצחקי, שטיפלו באירוע, מסרו: "כשהגענו למקום, מצאנו גבר בן 60 הסובל מחבלה בגפיים, לאחר שנפל מכסא במהלך בניית סוכה. יחד עם חובשים של הצלה ומד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני הכולל קיבוע וחבישות, והוא פונה באמבולנס מד"א המאוייש במתנדבי הצלה להמשך טיפול בבית החולים מעייני הישועה בעיר".

האירוע מצטרף לשורה של מקרי פציעות הקשורים לבניית סוכות בימים האחרונים. תינוקת בת שנה נפצעה באורח בינוני בבני ברק, לאחר שדופן של סוכה נפלה עליה מגובה של כ-2.5 מטרים בעת שהמשפחה עסקה בהקמת הסוכה. התינוקת פונתה לבית החולים בילינסון בפתח תקווה.

בעקבות ריבוי מקרי הפציעות הקשורים לבניית הסוכה, בארגון הצלה מזכירים לציבור לשים לב לסכנות הרבות בהקמת הסוכה. בארגון מבקשים להישמר ביתר שאת בזמן בניית סוכה ולהשתמש בציוד מסודר ותקני.