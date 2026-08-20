הזמר צביקי רנד משיק השבוע יצירה מוזיקלית חדשה לכבוד שבת המלכה, בשיתוף הזמרים שוכי גולדשטיין והרשי סגל. השיר 'אמרה שבת', המבוצע ללחנו של המלחין ר' חזקי וייס, מהווה המשך לפרויקט 'נועם הנשמות' שיזם רנד. היצירה מביאה את המסר העמוק של הקשר המיוחד שבין כלל ישראל לבין שבת קודש, בעיבוד מוזיקלי מרומם.

השיר אינו עומד בפני עצמו אלא חלק מפרויקט רחב שמטרתו לחזק את החיבור לקדושת השבת. רנד, הידוע כיוצר מוביל בעולם המוזיקה היהודית, בחר להעניק ללחנו של ר' חזקי וייס ביטוי מוזיקלי מיוחד תוך שמירה קפדנית על המסר הרוחני. השילוב של שלושת הזמרים מעניק לשיר עושר צלילי ומחבר את השומעים לקדושת היום השביעי.

תוכן השיר עוסק בדו-שיח המפורסם מהמדרש בין השבת להקב"ה. כפי שמסופר, השבת פנתה לבורא עולם בבקשה לבן זוג, והתשובה האלוקית הייתה שעם ישראל יהיו בן זוגה של השבת וישמרו אותה בקדושה. המילים מבטאות את החיבור הייחודי הזה - כיצד כלל ישראל והשבת מהווים יחד חטיבה אחת של קדושה, מנוחה וחיבור רוחני. הלחן של ר' חזקי וייס מעניק למסר זה ביטוי מוזיקלי נוגע ללב.

העיבוד המוזיקלי וההפקה בוצעו על ידי אבי ריימי ויאיר בודנר, שני מפיקים ומעבדים מוכרים בעולם המוזיקה היהודית. השניים יצרו מעטפת צלילית עשירה ומרגשת, תוך שמירה על איזון נכון בין המסר הרוחני העמוק לבין יצירה מוזיקלית עכשווית ונגישה. ההפקה מדגישה את הקשר המיוחד שבין עם ישראל לשבת קודש.

הסינגל מצטרף לשורת יצירות נוספות שיצאו במסגרת פרויקט 'נועם הנשמות' של צביקי רנד. הפרויקט מתמקד בשירים ובניגונים המחברים את השומעים לקדושת השבת ולמועדי ישראל, תוך שמירה על רמה מוזיקלית גבוהה ומסר רוחני עמוק. השילוב בין רנד, גולדשטיין וסגל מעניק לשיר 'אמרה שבת' ממד נוסף, כאשר כל אחד מהזמרים תורם את הסגנון הייחודי שלו ליצירה המשותפת.

הביצוע החדש של 'אמרה שבת' מתאים במיוחד לקראת כניסת שבת המלכה, ומזמין את השומעים לעצור את מרוץ החיים ולהתחבר לקדושת היום השביעי. המילים והלחן יוצרים חוויה מרוממת המזכירה את הזכות הגדולה שיש לנו לקבל את השבת ולשמור עליה. השיר זמין כעת בכל הפלטפורמות הדיגיטליות, והקליפ המלווה מעניק ביטוי ויזואלי נאה המשלים את החוויה המוזיקלית.