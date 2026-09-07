בעיצומם של ימי אלול, כאשר הלבבות נפתחים לתשובה ולרחמי שמים, מגיעה לעולם המוזיקה החסידית מחרוזת מיוחדת: 'זכרתי לך' – פרויקט מוזיקלי שמחבר את שני הזמרים דודי קאליש ודודי פולק במסר עמוק על האהבה שבין הקב"ה לעם ישראל. המחרוזת, שמשוחררת בדיוק לקראת ימי הרחמים והסליחות, מציעה חוויה מוזיקלית נוגעת ללב המשלבת ניגונים עתיקים וחדשים במעטפת צלילית עשירה.

את הפרויקט יזמו והפיקו אהרן גולדברג ומשה צ. רוט. המחרוזת נכתבה על ידי דודי קאליש, ששילב בה ניגונים ידועים ועתיקים יחד עם חדשים, כולם על דברי הנביא ירמיהו: 'הָלֹךְ וְקָרָאתָ בְאׇזְנֵי יְרוּשָׁלַ͏ִם לֵאמֹר כֹּה אָמַר ה' זָכַרְתִּי לָךְ חֶסֶד נְעוּרַיִךְ אַהֲבַת כְּלוּלֹתָיִךְ לֶכְתֵּךְ אַחֲרַי בַּמִּדְבָּר בְּאֶרֶץ לֹא זְרוּעָה'. מילים אלו, המופיעות בתפילת ראש השנה, מזכירות את אהבת ה' יתברך לעם ישראל ומעניקות למחרוזת ממד רוחני מיוחד.

הביצוע המשותף של שני הזמרים, דודי קאליש ודודי פולק, יוצר חוויה מוזיקלית שמדברת אל הנשמה. השילוב בין הקולות הייחודיים של שניהם מעניק למחרוזת עומק רגשי מיוחד. הבחירה במילים 'זכרתי לך' דווקא בתקופה זו אינה מקרית – זוהי תקופה שבה כל אחד מחפש חיבור עמוק יותר לבורא עולם, והמילים מקבלות משמעות מיוחדת המכניסה לאווירת הימים הנוראים.

רגע מיוחד במחרוזת שייך למקהלת 'נרננה' בניצוחו של יעקב רוזמרין, שמבצעת את השירה בצורה מרגשת. קולות הילדים מעניקים למחרוזת ממד רגשי נוסף ומחברים בין הדורות. הקונספט המיוחד של המחרוזת, שגובש על ידי רוזמרין, משלב בין הביצוע הווקאלי לבין ההפקה המוזיקלית בצורה מושלמת.

את העיבוד והתזמור יצר דודי קאליש, שהעניק למחרוזת מעטפת צלילית עשירה. התזמורת המורחבת, בניצוחו של יהודה רושגולד, מלווה את הביצוע בצורה מקצועית. השילוב בין העיבוד המושקע לבין הביצוע הווקאלי יוצר חוויה מוזיקלית שמתאימה לאווירת ימי הרחמים והסליחות.

המחרוזת מלווה בקליפ מושקע בבימויו של הרשי סגל, שצולם בדינר 'זכור אהבת קדומים' לממלכת התורה 'זכרון אליהו' בדרום. הצילומים בוצעו עם צוות צילום מורחב, במטרה להביא לידי ביטוי את עצמת המעמד. הקליפ מעניק למחרוזת ממד ויזואלי שמשלים את החוויה המוזיקלית ומכניס את הצופה לאווירה המיוחדת של התקופה.

עיצוב העטיפה בוצע על ידי זעירא, שהעניק לפרויקט מראה ויזואלי מושקע. הפרויקט כולו משקף את המאמץ הרב שהושקע בו, מהיזום וההפקה ועד לעיבוד המוזיקלי והקליפ המושקע. המחרוזת מציעה חוויה מוזיקלית שלמה שמתאימה לימי אלול ומכניסה לאווירת ימי הרחמים והסליחות.