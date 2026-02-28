עו"ד שרגא - מהתנועה לאיכות השלטון, שהגיש את העתירה נגד הממשלה בכך שהיא מקיימת את פסיקת בג"ץ בנוגע לגיוס בחורי ישיבות ואברכים - התפרץ לעבר השופט סולברג בדיון הסוער: "אמרתי לך שעובדים עליך!" • העותרים דרשו צווי מעצר על השרים • 15 מפגינים נעצרו בתל השומר | סיקור נרחב מהדיון (חרדים)
עולם התורה והחינוך בהיערכות מיוחדת לאור המצב הביטחוני, מרנן ורבנן גדולי הדור העבירו בשעות האחרונות הוראות מפורטות למנהלי המוסדות והישיבות על המשך סדרי הלימוד בצל המצב • הגר"ד לנדו: "אין להקל ראש בבטיחות" • הגרמ"ה הירש: "רק במבני קבע" • הגר"ע אויערבאך: "ללמוד כרגיל במוסדות הבנים ללא מסיבות פורים" • (חרדים)
סמוטריץ' עולה למתקפה - הפעם דרעי וגפני על הגריל | הריקוד של המנהיג החרדי בישיבת חברון - ברקע גזירת הגיוס | פסיקת בג"צ על הסמינרים - כל הפרטים ומשמעות הפסיקה | ממשלת ימין על מלא - אז למה רפורמת כהנא לא בוטלה? כל הפרטים על מכתבו של הגר"י כהן| רגע לפני היארצייט של הגר"ש אויערבך - אלפי תלמידיו מתכנסים בדי-סיטי | ערב פורים תשפ"ו עשוי להיות שונה מתמיד בעולם הישיבות והת"תים (מעייריב)
הפלג הירושלמי חוסמים את כביש 4 באזור בני ברק במחאה על מעצר עריקים, ממחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות בשני הכיוונים | המשטרה ציינה כי מדובר בהפגנה לא חוקית, וכי מפירי הסדר מתעמתים עם השוטרים | במקביל דווח כי מפגינים חוסמים בשני הכיוונים את צומת גילת בכביש 25 הסמוך לאופקים (חרדים)
ימים ספורים אחרי אסון הדריסה הנורא שאירע בירושלים בשולי עצרת המחאה נגד 'חוק הגיוס', הרב שמואל אייזנטל, אביו של הנער יוסף ז"ל בן ה-14, שנדרס למוות לאחר שנמחץ תחת האוטובוס ששעט בין המפגינים, אומר בריאיון ל'גלי צה"ל' כי אם היתה לו בחירה בין גיוס של בנו לצבא לבין האפשרות שהוא ימות בדרך שבה הוא מת - הוא היה מעדיף שימות (חרדים)
בצל האסון: צפו בתיעוד ענק, מרטיט ומרהיב של עצרת הרבבות שגדשה את רחובות ירושלים הערב • גדולי ישראל, אדמו"רים, רבנים וגאוני עולם עמדו בראש המוני בית ישראל בזעקה נגד גזירת הגיוס – רגעים ספורים לפני שההתעלות הפכו לאבל כבד עם הישמע הבשורה הקשה • שמואל דריי היה, ומגיש תיעוד ענק מכל הזוויות (חרדים)
מנהיג הפלג הירושלמי הגר"ע אוירבך, הורה הבוקר לצאת ולהפגין בעקבות המעצר הנפשע של לומדי תורה | תחילה דובר על מספר מוקדי הפגנה ברחבי הארץ, אך כעת עדכנו ב'פלג', כי ההפגנה תתרכז באיזור בני ברק - וזו הסיבה להחלטה שהתקבלה (חרדים)
אלפי תושבי אשקלון נהרו בסוף שבוע האחרון למעמד ההדלקה שערך הגאון הינוקא שהגיע במיוחד לעיר לכבוד החג | שעות של חרדה היה מנת חלקם של המארגנים כאשר כמעט בוטל המעמד בעקבות חסימות הדרכים של 'הפלג הירושלמי' • מאות נותרו מחוץ לאולם שנסגר מחמת הדוחק וצפו בשידור חי במסכי ענק • צפו בתיעוד (חרדים)
אחרי גל מעצרי תלמידי ישיבות שלא התגייסו ללשכת הגיוס, בפלג הירושלמי החליטו להפגין במוקד חדש: מאות אברכים ותלמידי ישיבות חסמו הערב את הכניסות לאשקלון ונעמדו מתחת לביתו של קצין המבצעים במשטרה הצבאית (חרדים)
המשטרה הצבאית חידשה הלילה את הניסיונות לעצור תלמידי ישיבה, וברמת גן התחוללה דרמה של ממש כשמאות התקהלו והצליחו למנוע את המעצר | במהלך ההתקהלות, המפגינים אף הפכו את ניידת המשטרה הצבאית - אך לא היו נפגעים, שניים נעצרו על-ידי המשטרה | בצה"ל מגנים את ההתפרעות ומספרים כי ניסיון המעצר לא צלח מאחר והמשתמט לא שהה בביתו (חדשות, חרדים)
המשטרה הצבאית מחדשת את המעצרים והלילה ניסה לעצור תלמיד ישיבה - בן עדות המזרח - מביתו ברמת גן | המונים הגיעו למקום והפגינו | המשטרה הצבאית עזבה את המקום ללא תלמיד הישיבה ששהה בישיבה | המפגינים הפכו ניידת משטרה וחסמו כבישים | שלושה חשודים בהתפרעות נעצרו • תיעוד (חרדים)
על רקע המחאות במגזר החרדי, במשטרה הצבאית יצאו הלילה לגל מעצרים נוסף נגד תלמידי ישיבות שלא התייצבו לגיוס לצה"ל | שני אחים, תלמידי ישיבה, נעצרו הלילה בביתם בעיר רמלה | מאיר פרוש: "רוב העם אינו תומך בגישה הלוחמנית נגד עולם התורה. הגיע הזמן להפסיק, לפני שיהיה מאוחר מדי" | במגזר החרדי נערכים לקראת עצרת תפילה וזעקה ברחובה של עיר (אקואליה)
בעקבות גל המעצרים כנגד בחורי ישיבות לאחרונה, הודיע היום הפלג הירושלמי על גל של הפגנות שיתקיים בשעה 17:00 בחמישה מוקדים | בפלג זועמים בפרט על מעצרו אמש של האברך הרב אליהו נחום המשתייך לקהילה |הפגנות צפויות להביא לשיבושים קשים באותם אזורים, אלו המוקדים המתוכננים (חדשות, חרדים)