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מזג אוויר

השרב מגיע לשיאו היום • הקלה צפויה לקראת שבת

עומסי החום יגיעו היום לשיאם, אך כבר מחר צפויה ירידה הדרגתית בטמפרטורות • לקראת שבת קודש יחזרו המעלות לממוצע העונתי ותחול הקלה ניכרת • התחזית המפורטת

( צילום: נתי שוחט/Flash90)

היום, יום רביעי, צפוי מזג אוויר נאה לאחר שהעננות הבוקרית תתפזר. הטמפרטורות יעלו במעט, בעיקר באזור ההרים ובאזורים הפנימיים של הארץ, ועומסי החום יורגשו בכבדות. בשעות הלילה צפויה עננות חלקית.

מחר, יום חמישי, העננות הבוקרית תתפזר והמזג יהיה נאה. הטמפרטורות צפויות לרדת במעט, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אולם עדיין יישארו מעט מעל הממוצע העונתי.

ביום שישי צפויה עננות חלקית, עם ירידה נוספת קלה בטמפרטורות באזור ההרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יגיעו לרמה הרגילה לעונה, ותחול הקלה ניכרת בעומסי החום.

הטמפרטורות הצפויות ביום ובלילה:

ירושלים עיה"ק: 18-28 מעלות

תל אביב: 24-30 מעלות

באר שבע: 21-32 מעלות

חיפה: 23-31 מעלות

טבריה: 22-34 מעלות

צפת: 17-27 מעלות

אילת: 28-36 מעלות

תחזיתמזג אוויר

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