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מזג האוויר

עדיין חם מהרגיל, ביום חמישי יורגש שינוי

הטמפרטורות ימשיכו גבוהות מהרגיל לעונה עד יום רביעי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי צפויה ירידה קלה, וביום שישי ייתכן גשם קל בצפון ובחוף

מדבר יהודה (צילום: חיים גולדברג/Flash90)

היום, יום שלישי, צפוי מזג אוויר נאה לאחר שהעננות הבוקרית תתפזר. הטמפרטורות ימשיכו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, במיוחד באזור ההרים ובאזורים הפנימיים של הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים - 21-32

תל אביב - 23-32

חיפה - 23-32

צפת - 22-33

טבריה - 23-37

אשדוד - 21-32

עין גדי - 28-39

באר שבע - 20-35

אילת - 29-41

מחר, יום רביעי, השמיים יהיו בהירים ברובם. הטמפרטורות יישארו ללא שינוי משמעותי, וימשיכו להיות גבוהות מהמקובל בתקופה זו של השנה, בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ.

ביום חמישי, לאחר שהעננות הבוקרית תתפזר, יהיה מזג אוויר נאה. צפויה ירידה קלה בטמפרטורות, במיוחד באזור ההרים ובאזורים הפנימיים. עם זאת, הטמפרטורות עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה באזורים אלה.

ביום שישי השמיים יהיו מעוננים חלקית. עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ולאורך רצועת החוף.

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