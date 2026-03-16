בזמן שארצות הברית מרכזת באזור את הכוח הצבאי הגדול ביותר מאז הפלישה לעיראק ב-2003, שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, התראיין לתוכנית 'פגוש את האומה' של רשת CBS.

בדבריו התייחס לאורניום המועשר, למלחמה עם ארה"ב, ולוויתורים שהוא מוכן לעשות אם יתחדש המשא ומתן.

אחד הרגעים המרתקים בראיון נגע לפער הבלתי נתפס בין הנהגת המשטר לאזרחי המדינה. כאשר נשאל עראקצ'י כיצד ייתכן של-90 מיליון איראנים אין גישה חופשית לאינטרנט, בעוד הוא עצמו משתמש בזה ללא הגבלה, השיב בביטחון:

"מכיוון שאני הקול של העם האיראני ואני חייב להגן על זכויותיהם".

פרשנים רבים טענו אחרי השיחה שר החוץ של איראן משקף את הלך הרוח של המשטר שמנסה לנווט בין איומי מלחמה לניסיונות הידברות עם וושינגטון, גם עראקצ'י ממשיך בקו הלוחמני, תוך שהוא מציג חזית של כבוד לאומי אל מול מה שהוא מגדיר "תוקפנות" מערבית.