בבלי
90 מיליון פחות אחד

"אני הקול של העם": שר החוץ האיראני בראיון לוחמני על העסקה עם טראמפ והאינטרנט החסום

בעוד בכירי המשטר האיראני נותרים בצללים ומסתתרים נוכח המתיחות הביטחונית הגוברת, שר החוץ עבאס עראקצ'י התייצב אמש לראיון נרחב ברשת CBS | בשיחה טעונה הוא התגאה ביכולות הטילים של איראן והסביר בדרכו הייחודית מדוע רק לו מותר לגלוש באינטרנט החופשי (חדשות בעולם)

שר החוץ האראני עבאס עראקצ'י אמש בתהלוכה לציון יום ירושלים (צילום: העמוד הרשמי)

בזמן שארצות הברית מרכזת באזור את הכוח הצבאי הגדול ביותר מאז הפלישה לעיראק ב-2003, שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, התראיין לתוכנית 'פגוש את האומה' של רשת CBS.

בדבריו התייחס לאורניום המועשר, למלחמה עם ארה"ב, ולוויתורים שהוא מוכן לעשות אם יתחדש המשא ומתן.

אחד הרגעים המרתקים בראיון נגע לפער הבלתי נתפס בין הנהגת המשטר לאזרחי המדינה. כאשר נשאל עראקצ'י כיצד ייתכן של-90 מיליון איראנים אין גישה חופשית לאינטרנט, בעוד הוא עצמו משתמש בזה ללא הגבלה, השיב בביטחון:

"מכיוון שאני הקול של העם האיראני ואני חייב להגן על זכויותיהם".

פרשנים רבים טענו אחרי השיחה שר החוץ של איראן משקף את הלך הרוח של המשטר שמנסה לנווט בין איומי מלחמה לניסיונות הידברות עם וושינגטון, גם עראקצ'י ממשיך בקו הלוחמני, תוך שהוא מציג חזית של כבוד לאומי אל מול מה שהוא מגדיר "תוקפנות" מערבית.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר