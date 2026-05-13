9 רעידות אדמה בטהרן תוך לילה • תושבים נמלטו בפאניקה

לילה של אימה חווה אוכלוסיית בירת איראן, כאשר תשע רעידות אדמה בעוצמות שונות הרעידו את טהרן והסביבה בטווח של פחות מעשר שעות. הרעידה החזקה ביותר, בעוצמה של 4.6 דרגות בסולם ריכטר, התרחשה בשעה 23:46 ונרשמה גם על ידי המכון הגיאולוגי האמריקאי בעוצמה של 4.3 דרגות.

על פי הדיווחים ממרכז הגאופיזיקה האיראני, הרעידות החלו בשעה 20:41 בעוצמה של 3.4 דרגות באזור פרדיס, והמשיכו לאורך הלילה בעוצמות משתנות. בשעות הבוקר המוקדמות, בסביבות 05:57, נרשמה הרעידה התשיעית בעוצמה של 3.3 דרגות. מוקד הרעידות אותר באזור העיר דמאוונד, בגבול שבין מחוזות טהרן ומאזנדראן, בעומק של כעשרה קילומטרים.

סגן ראש הסהר האדום במחוז טהרן, מורתזה רזאי, מסר לטלוויזיה הממלכתית כי עד כה לא דווח על נפגעים בנפש או נזק תשתיתי משמעותי. עם זאת, צוותי חילוץ הוזנקו מיד לאזור המוקד והועמדו בכוננות גבוהה. המרכז הסייסמולוגי האירופי-ים תיכוני רשם את הרעידה המרכזית בעוצמה של 4.5 דרגות.

פאניקה ציבורית: תושבים ישנו ברחובות

למרות היעדר נזק ניכר, הרעידות זרעו פאניקה רחבת היקף בקרב תושבי הבירה. משפחות שלמות נמלטו מבתיהן באישון לילה כשהן לבושות בפיג'מות ונושאות שמיכות, וחיפשו מקלט במכוניותיהם ובפארקים ציבוריים. תיעודים מאיראן הראו תושבים ישנים לצד הכבישים ופקקי תנועה כבדים שנוצרו עקב המנוסה ההמונית.

תושבת בת 54 מצפון טהרן, סיפרה ל"ניו יורק טיימס" כי מגדל המגורים שלה התנדנד בחוזקה. "ישבתי ליד שולחן המטבח ופתאום הרגשתי כאילו מושכים לי את הכיסא. בהתחלה חשבתי שיש לי סחרחורת, ואז ראיתי את הנברשות מתנדנדות. הייתי בטוחה שזו מתקפה - רעידת אדמה הייתה הדבר האחרון שעבר לנו בראש", מסרה.

גולשים איראנים הוסיפו ברשתות החברתיות כי הבהלה הלילית החזירה אותם מיד לאירועי החודשים האחרונים. "כשרעידת האדמה הכתה, קפצתי מהמיטה ורצתי למסדרון. ואז נזכרתי שזה מה שעושים כשיש מלחמה", כתבה גולשת איראנית.

יצוין כי איראן ממוקמת באזור סיסמי פעיל, והרעידות אינן תופעה נדירה במדינה. עם זאת, המתיחות הביטחונית הנוכחית והחשש מפני מתקפה צבאית הופכים כל אירוע חריג למקור לחרדה ציבורית מוגברת.