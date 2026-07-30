בשעות הבוקר של היום (חמישי) התרחש אירוע יוצא דופן בנהר הירדן, כאשר רכב פרטי צנח למימי הנהר באזור גשר אריק. כוחות החירום שהוזעקו למקום מצאו, בחסדי השם, כי לא נפגע איש באירוע. על פי הבירורים שנערכו, מסר הנהג כי קרני השמש סינוורו את עיניו והוא טעה בביצוע הפנייה, מה שהוביל לנפילת הרכב אל המים.

תיעוד של הרכב השוקע במי הנהר הופץ במהירות ברשתות החברתיות ועורר תגובות רבות. גולשים הגיבו בהומור, כאשר אחד מהם כתב שהנהג "רצה לחסוך בקייק", ואחר העיר כי "זה מה שקורה כשלא מפעילים ווישרים". כעת נדרש מבצע חילוץ מורכב להוצאת הרכב ממי הנהר.

מקרים דומים הם נדירים ביותר. בשנת תשע"ו (2016) אירע מקרה חמור יותר כאשר רכב החליק אל מי הירדן בסמוך לקיבוץ גדות ולגשר הפקק. באותו אירוע נפצעה ילדה בת שלוש שפונתה במצב אנוש תוך ביצוע פעולות החייאה. שני נוסעים נוספים נפצעו: אישה כבת 25 במצב בינוני עם חבלת ראש, וגבר כבן 25 במצב קל.

חובש רפואת חירום במד"א, יגאל בן עודיז, שהגיע ראשון לזירה באותו אירוע מ-2016, תיאר: "הרכב סטה מנתיב הנסיעה והתהפך למי הירדן. אזרחים שנכחו במקום חילצו שלושה נוסעים מהרכב. יחד עם כוחות נוספים של מד"א ובסיוע לוחמי האש, הענקנו טיפול רפואי לפצועים. ביצענו פעולות החייאה מתקדמות וממושכות בפעוטה כבת 3 שהייתה ללא דופק וללא נשימה. כאשר מצבה התייצב במעט והדופק חזר, היא פונתה במצב קשה מאוד לבית החולים במסוק מד"א. אישה כבת 30 פונתה לבית החולים בניידת טיפול נמרץ כשהיא סובלת מחבלות בראש ובגפיים, יחד עם גבר כבן 30 שנפצע קל".