מחקר כלכלי שפורסם לאחרונה מעלה ממצא מפתיע ומדאיג: ימים שבהם משוחררים אלבומי מוזיקה של אמנים מובילים מתאפיינים בסיכון מוגבר לתאונות דרכים קטלניות. החוקרים בדקו נתונים סטטיסטיים של תאונות דרכים בארצות הברית מול מועדי השקת אלבומים גדולים, וגילו עלייה של כחמישה עשר אחוזים במספר ההרוגים בכבישים בימים אלה.

המחקר, שהוצג כמאמר עבודה של הלשכה הלאומית למחקר כלכלי בארה"ב, זכה לתהודה רחבה בתקשורת האמריקאית ואף זכה להתייחסות ממשרד התחבורה במדינות שונות. החוקרים מדגישים כי מדובר בקשר סטטיסטי ברור, אם כי אין מדובר בהוכחה ישירה שכל תאונה נגרמה בשל המוזיקה עצמה.

ההסבר המרכזי שמציעים החוקרים נוגע להסחות דעת בזמן נהיגה: כאשר אלבום חדש הופך לאירוע תרבותי משמעותי, נהגים עלולים להיות עסוקים בהאזנה למוזיקה החדשה, בהחלפת שירים, בבדיקת תגובות ברשתות החברתיות או בשיחות על האלבום החדש - כל אלה תוך כדי נהיגה.

הממצא מעורר שאלה חשובה לגבי בטיחות בדרכים: האם ימים של התרגשות תרבותית סביב מוזיקה חדשה מחייבים ערנות מיוחדת מצד נהגים. החוקרים ממליצים על זהירות מוגברת בימים כאלה, תוך הימנעות מהסחות דעת מיותרות בזמן הנהיגה.