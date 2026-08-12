דיווח מפורט שפורסם בעיתון הניו יורק טיימס חושף אסטרטגיה צבאית איראנית מתוחכמת, שמטרתה לדלדל את מערכות ההגנה האמריקניות באמצעות שיגור נחילי כטב"מים וטילים במקביל. האסטרטגיה, שמבוססת על הצפת מערכות ההגנה, מאלצת את הצבא האמריקני לירות כמויות גדולות של טילי פטריוט יקרי ערך.

לפי הדיווח, טהרן משלבת טילים בעלי יכולת תמרון מתקדמת יחד עם נחילי כטב"מים, דבר שיוצר אתגר משמעותי למערכות ההגנה. השיטה הזו הגיעה לשיאה במתקפה שנמשכה חמישה ימים על שלושה בסיסים אמריקניים בירדן, ביניהם בסיס מואפק אל-סלטי. ביום החמישי למתקפה, ב-17 ביולי, חדר טיל איראני את מערכי ההגנה ופגע במבנים בבסיס, כאשר שלושה חיילים אמריקניים נהרגו, למעלה ממאה נפצעו, ונגרם נזק למטוסים. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס לאירוע ואמר: "ירינו כמעט את כל הטילים, אחד דלף דרך".

הדלדול במלאי הטילים האמריקני הגיע לרמה קריטית. לפי נתונים שפורסמו, ארה"ב ירתה למעלה מ-1,500 טילי פטריוט מאז תחילת המלחמה, ונותרו בידיה פחות מ-1,700 מיירטים. בשנת 2025 כולה צפויים להיות מיוצרים כ-600 מיירטים בלבד. ביום אחד של לחימה בירדן בלבד שיגרו הכוחות האמריקניים כחמישים מיירטי פטריוט, כאשר כל יחידה עולה כארבעה מיליון דולר.

סת' ג' ג'ונס מהמרכז למחקרים אסטרטגיים ובינלאומיים (CSIS) הסביר: "האיראנים הופכים את זה לקשה יותר עבור ההגנה האווירית כאשר יש לך טווח של טילים וכטב"מים שגם יחד נכנסים. הם מנצלים באופן יעיל את הטקטיקה הרוסית, כדי להקשות על ההגנה ברחבי המפרץ".

היכולות המתקדמות של נחילי הכטב"מים האיראניים הוכחו גם באפריל האחרון, כאשר איראן השתמשה בהם לאיתור מטוס קרב אמריקני מדגם F-15E מעל דרום איראן. הכטב"מים סיפקו נתוני מיקום ומהירות מדויקים, והביאו להפלת המטוס בטיל כתף לאחר שהמערכות סיפקו אזהרה של חצי שנייה בלבד. האירוע הוביל את הנשיא טראמפ להכריז על הפוגה זמנית בלחימה לצורך התאמת הטקטיקה האמריקנית.

למרות הצהרתו של שר הביטחון פיט הגסת' באפריל, לפיה תוכנית הטילים האיראנית "הושמדה תפקודית", איראן שיקמה אתרים תת-קרקעיים, שיתקה את השיט במצר הורמוז, והעבירה רכיבים מתוכנית הגרעין לבונקר תת-קרקעי בעומק של למעלה מ-300 רגל המכונה "הר המכוש". פרופסור ואלי נסר מבית הספר לג'ונס הופקינס ציין: "איפה הם? זה לא כאילו הם יושבים במקום שאתה יכול להפציץ אותם. אתה לא מוצא אותם".

הדלדול במלאי והרחבת הלחימה באמצעות החות'ים בתימן והמיליציות בעיראק הובילו להשלכות מדיניות. הנשיא טראמפ עצר תקיפות מתוכננות בעקבות אזהרות מיורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן ומנהיגי המפרץ, שהזהירו מפני פגיעה איראנית אפשרית בתשתיות אנרגיה.

מנגד, בוושינגטון מנסים להציג תמונה שונה. דובר הפנטגון שון פרנל מסר: "הטענות על מחסור בתחמושת אמריקאית הן שקריות. כאשר תקשורת הפייק ניוז מנפחת את השקרים הללו באופן חסר אחריות, התוצאה בעולם האמיתי ברורה: האויבים שלנו מקבלים תעוזה להתגרות - או לתקוף - כוחות אמריקאיים".