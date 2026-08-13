ממשל טראמפ הביע אתמול (יום רביעי) ביקורת נוקבת על הצהרתו של שר הביטחון ישראל כ"ץ בנוגע להמשך השהייה הצבאית הישראלית בדרום לבנון. גורם בכיר במשרד החוץ האמריקני הבהיר כי דברי שר הביטחון עומדים בסתירה להתחייבויות שניתנו במסגרת ההסכם שנחתם בחסות ארצות הברית.

לפי דיווח של חדשות 12, הגורם הבכיר במשרד החוץ האמריקני מסר: "ארצות הברית מצפה שכל הצדדים יפעלו בהתאם להסכם המסגרת שעליו הוסכם, וישראל הבהירה באופן חד-משמעי כי אין לה שאיפות טריטוריאליות בלבנון". עוד הוסיף הגורם כי "נוכחות צבאית ישראלית קבועה בדרום לבנון אינה עולה בקנה אחד עם ההתחייבויות שניתנו בהסכם המסגרת, ואינה תואמת לשלום ולביטחון ארוכי הטווח של שתי המדינות".

התגובה האמריקנית החריפה הגיעה בעקבות דבריו של שר הביטחון כ"ץ במהלך ביקור שערך אתמול בדרום לבנון. במהלך הביקור הצהיר שר הביטחון: "צה"ל כאן כדי להישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה ולהגן על מדינת ישראל כולה. הנחיתי את צה"ל לנקוט כל הצעדים הנדרשים להיערכות לשהייה ארוכת טווח בשטח".

שר הביטחון הדגיש בהצהרתו: "כפי שראש הממשלה ואני הבהרנו חד-משמעית - אנחנו לא נסוגים מאזור הביטחון הזה". דבריו אלה עוררו תגובה מיידית מצד ממשל טראמפ, שראה בהם חריגה מההסכמות שגובשו בתיווך אמריקני.

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הגורם הבכיר במשרד החוץ האמריקני הדגיש כי ארצות הברית תומכת באופן מלא בשלמותה הטריטוריאלית ובריבונותה של לבנון. הוא הבהיר: "הסכם המסגרת כולל באופן ברור מסלול המבוסס על עמידה בתנאים, שבמסגרתו יתבצעו פריסות מחדש הדרגתיות של צה"ל, כפוף לפירוק של חיזבאללה מנשקו ולהשמדת התשתיות שלו באופן שניתן לאימות".