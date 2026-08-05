שופט בית המשפט העליון אלכס שטיין ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

בהחלטה שמעוררת זעם רב בקרב נציגי הציבור החרדי, הוציא היום (רביעי) השופט אלכס שטיין מבית המשפט העליון צו ארעי המקפיא את ביצוען של ההעברות התקציביות שאושרו אמש בוועדת הכספים. ההחלטה התקבלה בעקבות עתירה שהגישו חברת הכנסת נעמה לזימי ועו"ד יפעת סולל מעמותת "חדו"ש", ומעכבת באופן מיידי את כלל ההעברות שאושרו בדיון המרתוני.

בהחלטתו טען השופט שטיין כי הצעד ננקט "נוכח הפגמים הפרוצדורליים שלכאורה נפלו בקיום הדיון". השופט קבע כי העתירה תועבר בהקדם לדיון בפני הרכב של שלושה שופטים, והורה למשיבים להגיש את תגובותיהם המקדמיות עד 48 שעות לפני מועד הדיון שייקבע. המוחרד היחיד מההקפאה הוא סעיף בודד העוסק בהוצאות חירום אזרחיות. רבע מיליארד שקלים קפואים ההחלטה השיפוטית בולמת, לפחות בשלב זה, יישום של חבילת תקציבים בהיקף כולל של כרבע מיליארד שקלים. כספים אלו אושרו אמש בתום דיון ממושך בוועדת הכספים, במטרה להביא לתיקון פערים מבניים ואפליה נמשכת שנים רבות נגד מערכות החינוך והרווחה במגזר החרדי. הגר"א נבנצל 'נתפס על חם' - כך הגיב ראש ישיבת מאור התלמוד | מעייריב איצלה כץ | 03.08.26 6 בחור נפטר בהתהפכות טרקטורון בבלי | 03.08.26 במסגרת ההעברות שאושרו אמש נכללו סעיפים חיוניים ביותר למענה הבסיסי של הילד החרדי: תוספת תקציבית משמעותית שתאפשר, לראשונה, לתקצב את הגננות החרדיות באופן מלא בהתאם לשנות הוותק המקצועי שלהן; תקצוב ייעודי ומקיף למערך הסעות התלמידים ברשתות החינוך הגדולות – "החינוך העצמאי" ורשת "בני יוסף"; סבסוד מסגרות הצהרונים במוסדות הפטור ובמוסדות המוכר שאינו רשמי; והקצאת משאבים נרחבת לפעילות תרבות יהודית, תוכניות מענה וטיפול נוער נושר ובסיכון, וכן סבסוד מיוחד להכשרת מורות במוסדות הסמינרים.

"מתי תתקיים ההכתרה הרשמית למלכים?"

החלטת השופט שטיין עוררה זעם רב בקרב נציגי הציבור החרדי בכנסת, הרואים בכך פגיעה קשה בעבודת הרשות המחוקקת ובזכויות הבסיסיות של הילד החרדי. גורם בכיר במפלגות החרדיות מסר בתגובה ל'בבלי':

זהו מחזה מתסכל ומקומם שחוזר על עצמו פעם אחר פעם. חברי הכנסת וצוותי המקצוע עובדים ימים כלילות, יושבים שעות על גבי שעות בוועדות, מקיימים דיונים מסודרים, חוקיים ומעמיקים על פי כל כללי המנהל התקין – ואז מגיע שופט אחד, ובמחי קולמוס אחד ובהינף יד מבטל עבודה שלמה ומונע תקציבים חיוניים. הגיע הזמן שיגידו לציבור את האמת: מתי מתוכננת ההכתרה הרשמית של שופטי בג"ץ למלכי ישראל?

יו"ר ועדת הכספים, חה"כ חנוך מילביצקי, הגיב בחריפות לבלימת ההעברות התקציביות: "אתמול השופט סולברג [בהחלטה על דיווח מהקלפיות מי עדיין לא הצביע. ד.ק.] והיום השופט שטיין. שניהם נכנסו לעליון על תקן 'שמרנים', לבג"ץ אין תקנה. את בג"ץ צריך לסגור - הפתרון הוא בית משפט לחוקה".

דיון החירום בוועדת הכספים

כזכור, הדיון בוועדת הכספים התקיים אמש לאחר שיו"ר הכנסת אמיר אוחנה אישר כינוס חריג של הוועדה בשימוש בסעיף חירום בתקנון. הישיבה המיוחדת נועדה לדון בהעברות תקציביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים, ובהן כ-280 מיליון שקלים למוסדות חינוך חרדיים ודתיים.

במהלך הדיון התעורר ויכוח סוער כאשר ח"כ ינון אזולאי (ש"ס) חשף פרוטוקול שהפריך את טענותיו של ח"כ מיקי לוי (יש עתיד) בנוגע לכינוס הוועדה בתקופת פגרת הבחירות. אזולאי הציג פרוטוקול רשמי שמוכיח כי בבחירות הקודמות, בעת כהונתו של לוי כיו"ר הכנסת בממשלת בנט-לפיד, כונסה ועדת הכספים שבוע בלבד לפני הבחירות בניגוד להסכמות, ואושרו העברות תקציביות בסך 2.7 מיליארד שקלים.

יצוין כי ההחלטה ההיסטורית שאושרה אמש כללה השוואת שכר הגננות החרדיות לראשונה מאז קום המדינה, תקצוב הסעות בחינוך העצמאי ובני יוסף, סבסוד צהרונים ותוכניות לנוער בסיכון. חה"כ גפני הבהיר בעקבות האישור: "נמשיך לפעול בנחישות למען עולם התורה והחינוך".

כעת, בעקבות צו הביניים של השופט שטיין, כל התקציבים הללו מוקפאים עד להכרעה סופית של בית המשפט. במפלגות החרדיות מבהירים כי לא ישתקו על העוול ויפעלו בכל הדרכים החוקיות להבטיח את הזכויות המגיעות לציבור החרדי בדין.