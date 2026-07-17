הקהילה החרדית בבולטימור שבמרילנד שרויה באבל כבד, לאחר שפעוט בן שנה נפטר באסון קשה. על פי הדיווחים הראשוניים, הילד נשכח בתוך רכב סגור במהלך שעות היום החמות, ולמרבה הצער נקבע מותו במקום.

הנפטר הוא בנו של אברך מכובד בקהילת הכוללים המקומית. הטרגדיה הכואבת זעזעה את כלל הקהילה, שמתמודדת בימים אלה עם האובדן הכבד.

בתגובה לטרגדיה הקשה, התקיימה אמש אסיפת חיזוק מיוחדת לנשות הקהילה, בהשתתפות רבני הקהילה יחד עם נציגי ארגון חי לייפליין. במעמד המרומם הועניקו דברי חיזוק ותמיכה לנפגעות מהאסון הכואב, תוך ניסיון לחזק את הנשים בקהילה בעת הקשה.

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האסון הנוכחי מצטרף לשרשרת ארוכה של מקרים טראגיים דומים המתרחשים מדי שנה ברחבי ארה"ב, במיוחד בחודשי הקיץ החמים. רק בחודשים האחרונים תועדו מספר מקרים דומים בקהילות החרדיות בארץ ובעולם.

לפני מספר חודשים, תינוק בן ארבעה חודשים פונה במצב קשה לאחר ששהה זמן ממושך ברכב סגור ביישוב במועצה אזורית שדות דן. במקרה אחר, פעוט חרדי כבן שנה פונה במצב בינוני לאחר שנשכח במשך כשעה ברכב ברחוב ולנשטיין בשכונת רמות בירושלים.

ארגוני בטיחות קוראים זה מכבר להורים, נהגים ומפעילי הסעות ליישם מערכות מניעה יעילות. בין ההמלצות המרכזיות: הנחת חפץ אישי במושב האחורי כתזכורת, ספירת ילדים בעת ההגעה ליעד, והתקנת אזעקות מיוחדות במושבי בטיחות שמתריעות כאשר ילד נשאר ברכב.