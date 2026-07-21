אזהרת חירום: סכנת חיים ממשית לקראת בין הזמנים

בצעד חריג וחסר תקדים לקראת תקופת בין הזמנים, הרבנות הראשית לישראל והרשות הארצית לכבאות והצלה פרסמו הודעה משותפת ודחופה לכלל הציבור. הגאון רבי קלמן מאיר בר שליט"א, הרב הראשי לישראל, ונציב כבאות והצלה רב-טפסר אייל כספי, מזהירים בחומרה מפני סכנות חיים ממשיות בטבע, ברחצה ובאש, וקוראים לציבור להיצמד לכללי בטיחות קפדניים.

המכתב המשותף, שהגיע לידיעת מערכת החדשות, מגיע על רקע עונת הנופש המגיעה לשיאה ורגע לפני שרבבות משפחות יוצאות לאתרי הטיול והנופש ברחבי הארץ. הרב הראשי מבסס את דבריו על פסיקות הרמב"ם בהלכות רוצח ושמירת הנפש, ומדגיש כי החובה ההלכתית להתרחק מכל חשש סכנה מחייבת כל אדם לגלות אחריות מוחלטת לעצמו ולסובבים אותו בימי בין הזמנים.

רב טפסר אייל כספי ( צילום: כבאות והצלה )

איסורים והנחיות מחמירות האברכים נדהמו: הרב שיינברג ערך לחיים בגלל ניצחון היאנקיז | מעייריב איצלה כץ | 19.07.26 3 במסגרת ההודעה המשותפת, נקבעו הנחיות ברורות ומחמירות לציבור היוצא לטיולים ולנופש. בתחום מרחצאות ומקורות מים, נקבע איסור מוחלט על כניסה לחופים שאינם מוכרזים, לצד חובת הקפדנות על כללי בטיחות מחמירים ברחצה בים, בנחלים, במעיינות ובבריכות. ההנחיות מדגישות כי אין להיכנס למים ללא נוכחות מציל או ללא ציוד בטיחות מתאים. בנושא אש גלויה בשטחים פתוחים, נדרשת משנה זהירות בעת הדלקת אש, הכוללת חובה לבצע כיבוי מוחלט של מדורות ומנגלים טרם עזיבת השטח למניעת דליקות קטסטרופליות. ההנחיות מזכירות את השריפות הקשות שפקדו את הארץ בעבר ואת הנזק האדיר שנגרם כתוצאה מאי זהירות. בנוסף, מופנית קריאה חד-משמעית לציבור בנושא אחריות הורית: לשמור מכל משמר על הילדים, לנהוג בזהירות מרבית בדרכים ולהישמע באדיקות להנחיות גורמי ההצלה. ההנחיות מדגישות כי הורים נושאים באחריות מלאה על ילדיהם בכל עת, ובמיוחד בסביבות מסוכנות כמו מקורות מים ושטחים פתוחים.

בנין הרבנות הראשית לישראל ( צילום: Google Street view )

קדושת החיים מעל הכול

נציב כבאות והצלה לישראל, רב-טפסר אייל כספי, חיזק את דברי הרב הראשי והבהיר כי השמירה על חיי אדם והגנה על הטבע ורכוש הציבור אינן רק אמצעי זהירות טכני, אלא ביטוי עמוק לערבות הדדית יהודית. הנציב הדגיש כי כוחות הכבאות וההצלה נערכים לעונת הנופש בכוננות מוגברת, אך הציבור נדרש לשתף פעולה ולנקוט בזהירות מרבית.

הקריאה המשותפת מגיעה בעקבות אזהרות דומות שהושמעו לקראת תקופת הנופש מצד רבנים נוספים, ביניהם הגה"צ רבי אלעזר שטרן, אב"ד אתרא קדישא מירון, שקרא לשמור על קדושת המקומות הקדושים ולהיזהר מהפקרות בלבוש ובהתנהגות.

הרבנות הראשית והכבאות קוראות לכלל הציבור לעבור את ימי החופשה בשלום, בבטחה ובבריאות איתנה, תוך הקפדה על כללי הבטיחות וההנחיות שפורסמו. "קדושת החיים עומדת מעל הכול", נכתב בהודעה, "ועלינו לעשות כל שביכולתנו כדי לשמור על עצמנו ועל יקירינו".