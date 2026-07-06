תלמידי ישיבה ( צילום: שלומי כהן/Flash90 )

לקראת תחילת מרתון ההצבעות הצפוי מחר (רביעי) בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, הפיץ חבר הכנסת בועז ביסמוט את הנוסח הסופי של הוראת השעה להקפאת הליכים פליליים נגד לומדי תורה. הנוסח גובש בתום סדרת דיונים בוועדה ובשים לב להערות המקצועיות שעלו במהלכם.

במקביל, באופוזיציה נערכים למהלך פיליבסטר ממושך ומתכננים להגיש אלפי הסתייגויות לנוסח החוק, במטרה לעכב את אישורו בוועדה ואת העברתו להצבעה בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. השינוי המשמעותי: ביטול מגבלת הזמן בנוסח המעודכן של הצעת החוק בוטלה מגבלת הזמן להקפאת המעצרים. בנוסח המקורי נקבע כי הקפאת המעצרים תחול למשך 90 ימים בלבד, אולם בנוסח החדש אין עוד תקופת הקפאה מוגדרת. בזמן שמיליונים נפרדים מח'אמנאי: הבן מוג'תבא מאבד שליטה ועוצר אלפים אליהו לוי | 05.07.26 במקום זאת נקבע כי החוק יחול על מי שקיבל צו גיוס ביולי 2023 לאחר פסיקת בג"ץ, או מי שקיבל צו גיוס לאחרונה. הצעת החוק, שהובאה לוועדה לבקשת שר הביטחון ומזכיר הממשלה, מבקשת להסדיר מנגנון זמני לעיכוב הליכי אכיפה פליליים, מעצרים וחקירות נגד מיועדים לשירות ביטחון המוגדרים כתלמידי ישיבה שתורתם אומנותם. תנאי הסף להגדרת תלמיד ישיבה התיקון לחוק קובע כי בתקופה שמיום פרסומו ועד ל-30 בנובמבר 2026 (כ' בכסלו התשפ"ז), הגדרת מלש"ב כתלמיד ישיבה הזכאי להגנה מהליכים פליליים תותנה בעמידה במספר תנאים מצטברים. היקף שעות הלימוד: לימודים סדירים בישיבה בהיקף של לפחות 45 שעות שבועיות, או לפחות 40 שעות שבועיות בכולל, למעט חופשות רשמיות שאושרו על ידי שר הביטחון. בנוסף, חל איסור תעסוקה - התלמיד אינו רשאי לעסוק בכל עיסוק נוסף מעבר ללימודיו התורניים. חובת דיווח ותצהירים על המלש"ב להגיש תצהיר בכתב על עמידתו בתנאים אלו. במקביל, נדרש תצהיר מראש הישיבה, אשר מחויב לדווח לפוקד עד ה-14 בכל חודש אם התלמיד חדל ללמוד בחודש הקודם. הגבלות על ראשי ישיבות: ראש ישיבה שיוטלו עליו קנסות או עיצומים כספיים בגין דיווחים על חמישה מלש"בים, יישלל ממנו האישור להצהיר עבור תלמידיו. עם זאת, הנוסח מאפשר לו להסמיך רב מצוות הישיבה שיבצע את ההצהרות במקומו. מנגנון הפיקוח והסרת ישיבות מהרשימה שר הביטחון יגבש רשימה של הישיבות המוכרות, באישור ועדת החוץ והביטחון ובהתחשב בהמלצת "ועד הישיבות בארץ ישראל". הרשימה תפורסם באתר האינטרנט של אגף כוח אדם בצה"ל ותונח לעיון הציבור בלשכות הגיוס. לשם אכיפת התנאים, מוגדר בנוסח מנגנון פיקוח הדוק: מפקחים ובודקים מוסמכים יבצעו ביקורות נוכחות בשטח בכל אחת מהישיבות שברשימה אחת לשלושה חודשים. לצורך כך רשאית מערכת הביטחון להסתייע במנגנון הביקורת של משרד החינוך. סנקציית היעדרות - רף ה-20%: במידה ובביקורת יימצא כי קיימת אי-נוכחות חוזרת של 20% או יותר מתלמידי הישיבה, תינתן התראה לראש המוסד. אם המצב יימשך, הישיבה תוסר מהרשימה הרשמית ותלמידיה יידרשו לעבור לישיבה אחרת כדי לשמור על מעמדם.

נתניהו עם ראשי המפלגות החרדיות ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

תנאי הקפאת הליכי המעצר והאכיפה

הנוסח קובע כי מיום תחילת החוק ועד לתום 90 ימים, לא ינקטו הליכי מעצר, חקירה או אכיפה בשל אי-מילוי חובת התייצבות נגד מלש"ב שהצהיר כי הוא עומד בתנאי הלימוד, החל מיום 1.7.2023 או ממועד חלות חובת גיוסו.

כמו כן, לא ינקטו הליכים בגין עבירות אי-התייצבות או עריקות על מלש"בים שמועד התייצבותם חל בתקופה שבין יולי 2023 למועד תחילת החוק, או בתקופה שלאחר מכן, בכפוף להגשת ההצהרות.

מעמד המלש"ב בתקופת הבירור

כל עוד בקשתו של תלמיד הישיבה מתבררת, יחולו לגביו ההסדרים הבאים: הוא לא ייעצר ולא יועמד לדין פלילי או צבאי בשל אי-התייצבות, הליכים משפטיים שכבר החלו נגדו יופסקו, ופסק דין חלוט שניתן בעניינו יוקפא ביצועו.

לוח זמנים להגשה: מלש"ב שלא יגיש את הבקשה והתצהירים הנדרשים בתוך 30 ימים מיום תחילת החוק, לא יהיה זכאי להגנה מהליכי מעצר ואכיפה.

הקמת ועדה מוסמכת ודיווח פרלמנטרי

לשם בחינה פרטנית של הבקשות, הרמטכ"ל יקים בתוך 7 ימים מיום תחילת החוק ועדה מיוחדת בת שלושה חברים: יו"ר הוועדה יהיה קצין בדרגת אלוף-משנה לפחות, שימונה על ידי הפרקליט הצבאי הראשי, ושני קצינים בדרגת סגן-אלוף לפחות שימונו על ידי ראש אגף כוח אדם.

הוועדה תהיה רשאית לדרוש ולקבל מידע מכל גורם ממשלתי רלוונטי, וסדרי עבודתה ייקבעו על ידי הפצ"ר בתוך 7 ימים. כחלק מחובת הפיקוח של הכנסת, שר הביטחון יחויב להגיש לוועדת החוץ והביטחון דיווח מפורט אחת לחודשיים.

הדיווח יכלול את מספר המפקחים שהוסמכו, מספר הביקורות שבוצעו בפועל ותוצאותיהן, וכן את מספר ההתראות שניתנו למנהלי ישיבות בגין היעדרויות תלמידים.

משמעות משפטית ותקופת מעבר

בסעיף 26יא לחוק מובהר באופן חד-משמעי כי הגשת בקשה זו או החלטת הוועדה להקפיא את ההליכים לא ייחשבו כהגשת בקשה לפטור או לדחיית שירות, ולא יראו במלש"ב כמי שהסדיר את מעמדו החוקי לצורך קבלת פטור או דחייה קבועה. מדובר בעיכוב הליכים פליליים בלבד לצורך בחינת המעמד.

הוראת מעבר: ישיבות שהיו כלולות ברשימות המוכרות ערב פקיעת החוק הקודם, יוכרו באופן אוטומטי עם תחילת החוק, ושר הביטחון יידרש לעדכן את הרשימה הרשמית החדשה בתוך שלושה חודשים מיום הפרסום.

ההצבעות בוועדת החוץ והביטחון צפויות להתחיל מחר בבוקר, כאשר האופוזיציה תנסה לעכב את התקדמות החוק באמצעות הגשת אלפי הסתייגויות לנוסח שהופץ.