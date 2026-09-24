הגר"ד לנדו בטבריה ( צילום: באדיבות )

לאחר שפגעו בעולם התורה והביאו לעצירת התקציבים הממשלתיים לבחורי הישיבות והאברכים, כעת מנסים גורמים משפטיים מהשמאל לטרפד גם את סיוע החירום הפרטי שהוקם על ידי נדיבי עם מחו"ל. במכתב רשמי ומפורט שנשלח לכלל גורמי האכיפה והמשפט, דורשת 'התנועה למען איכות השלטון' לפתוח בחקירות פליליות, לשלול אישורי ניהול תקין ואף להביא לפירוק עמותות של מוסדות תורניים בטענה ל"פערים בדיווחים על תרומות מחו"ל".

הפנייה, שנשלחה ב-24 בספטמבר 2026 (י"ג בתשרי תשפ"ז) על ידי ראשי האגף הכלכלי בתנועה – עו"ד יניב גולדברג, עו"ד ז'קלין ברכה והרכזת יולי שלו – הופנתה במישור הגבוה ביותר: לרשמת העמותות עו"ד שולי אבני שוהם, לפרקליט המדינה עו"ד עמית איסמן, ליועצת המשפטית לממשלה עו"ד גלי בהרב-מיארה, ולמנהלת יחידת האכיפה והפיקוח עו"ד טובה פריש. התירוץ לתקיפה: קרן החירום של יהדות התפוצות כזכור, עקב פסק דינו של בית המשפט העליון בבג"ץ 5819/24 מיום 19 בנובמבר 2025, שבו נקבע כי אין לאפשר מתן הטבות או תמיכות הניתנות בקשר למי שלא הסדירו את מעמדם מול שלטונות הצבא, נקלעו ישיבות רבות למצוקה קיומית. בעקבות כך, הוקמה ביולי 2024 בבולטימור שארה"ב "קרן עולם התורה", ביוזמת גדולי ישראל ובראשות נדיבי עם מהארץ ומחו"ל, במטרה למלא את הגירעון הענקי ולהחזיק את מוסדות התורה. שלושה ימים: הרבי מאמשינוב שבר את הצום בבוקר בבלי | 23.09.26 על פי נתונים שפורסמו לאחרונה, הקרן הצליחה לגייס ולחלק למעלה מ-700 מיליון שקלים לכ-1,450 מוסדות תורה בין יולי 2024 לתחילת 2026. הכספים הללו מועברים מהקרן בארה"ב אל עמותות המנהלות את הישיבות בארץ. בין המוסדות המובילים שקיבלו תמיכה בולטים ישיבת מיר (קרוב ל-19 מיליון ש"ח), ישיבת פוניבז' וישיבת עטרת שלמה (מעל 13 מיליון ש"ח כל אחת).

יו"ר התנועה לאכות השלטון ( צילום: יונתן זינדל )

הניסיון לייצר "חשדות": בדיקה מדגמית ומציאת "פערים"

כעת, מנסים בתנועה לאיכות השלטון להשתמש בחוק העמותות, המחייב דיווח נפרד על "תרומות מחו"ל", כדי להצר את צעדיהם של מוסדות התורה. אנשי התנועה ביצעו בדיקה מדגמית של 80 מוסדות מתוך הרשימות, וטענו כי זיהו 55 עמותות רשומות במאגר 'גיידסטאר', שמתוכן 19 מוסדות הציגו לטענתם "דיווח בחסר" של התרומות מחו"ל בשנים 2024 ו-2025.

בפנייתם מפרטים אנשי התנועה שורה של מוסדות ומאשימים אותם בפערים בדיווחים הכספיים:

מוסדות שלטענתם הציגו פערים חמורים:

ישיבת פוניבז': לפי נתוני הקרן קיבלה כ-13.2 מיליון ש"ח בתקופה שבין יולי 2024 לדצמבר 2025 (מתוכם כ-4.44 מיליון ש"ח ב-2024). בתנועה טוענים כי בדוח הכספי ל-2024 דיווחה הישיבה על כ-935 אלף ש"ח בלבד מחו"ל, וטוענים לפער בדיווח של כ-3.5 מיליון ש"ח.

ישיבת ארחות תורה: לפי נתוני הקרן קיבלה כ-13.88 מיליון ש"ח (מתוכם כ-5.14 מיליון ש"ח ב-2024). בדוח ל-2024 דווח על כ-731 אלף ש"ח בלבד מחו"ל, מה שמייצר לטענתם פער של כ-4.4 מיליון ש"ח.

דורשי ציון (בית"ר עילית): לפי הקרן קיבלה כ-3.5 מיליון ש"ח (מתוכם כ-1.19 מיליון ש"ח ב-2024), בעוד בדוחות הכספיים ב-2024 דיווחה העמותה על 0 שקלים בתרומות מחו"ל.

מוסדות חסידי דאראג: לפי הקרן קיבלה כ-1.92 מיליון ש"ח (מתוכם כ-1.22 מיליון ש"ח ב-2025), בעוד בדוח הכספי ל-2025 דווח על כ-107 אלף ש"ח בלבד מחו"ל.

בחורי ישיבה לומדים תורה ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

דוגמאות למוסדות נוספים שלטענת הטענות מציגים פערים מעל 400,000 ש"ח:

ישיבת כתר תורה / שערי דעה (מודיעין עילית): נטען לפער בדיווח של כ-2.01 מיליון ש"ח בשנת 2025. ישיבת יסודות התורה: נטען לפער בדיווח של כ-803 אלף ש"ח בשנת 2024. ישיבת שערי שמועות / קרן הבנין: נטען לפער בדיווח של כ-508 אלף ש"ח בשנת 2025. כולל צאנז ללימוד יורה דעה (נתניה): נטען לפער בדיווח של כ-490 אלף ש"ח בשנת 2024. תפארת לוי הגדולה / נהורא דאורייתא: נטען לפער בדיווח של כ-447 אלף ש"ח בשנת 2025. נתיבות חכמה וולפסון / נשמת אהרן ויעקב: נטען לפער בדיווח של כ-429 אלף ש"ח בשנת 2025.

דוגמאות מתוך קבוצת עמותות שלא הגישו דיווח לשנת 2025 (ביחס לנתוני 2024):

התנועה מציינת מוסדות שונים שטרם הגישו דיווח לשנת 2025, אך קיבלו סכומים משמעותיים מקרן עולם התורה, ובהם: איחוד מוסדות גור (קיבלה לפי הקרן כ-38.5 מיליון ש"ח סה"כ), ישיבת עטרת שלמה (כ-13.09 מיליון ש"ח סה"כ), ישיבת חברון גבעת מרדכי (כ-7.38 מיליון ש"ח סה"כ), ישיבת בית מתתיהו (כ-3.69 מיליון ש"ח סה"כ), וישיבת סלבודקה (כ-3.2 מיליון ש"ח סה"כ).

דוגמאות מתוך עמותות שדיווחו לשנת 2025:

כמו כן מפרטת הפנייה עמותות שדיווחו על מחזורים כספיים כלליים לשנת 2025: ישיבת מיר ירושלים (קיבלה לפי הקרן כ-18.8 מיליון ש"ח, ודיווחה ב'גיידסטאר' על סך כולל של כ-170.7 מיליון ש"ח), שיח יצחק בארץ הקודש (קיבלה כ-9.1 מיליון ש"ח מול דיווח כולל של כ-59.1 מיליון ש"ח), ישיבת תושיה תפרח (קיבלה כ-4.9 מיליון ש"ח מול דיווח כולל של כ-3.23 מיליון ש"ח), ישיבת בית הלל בני ברק (קיבלה כ-3.58 מיליון ש"ח מול דיווח כולל של כ-30.3 מיליון ש"ח), ישיבת מיר מודיעין עילית (קיבלה כ-3.09 מיליון ש"ח מול דיווח כולל של כ-17.7 מיליון ש"ח), וישיבת קול תורה (קיבלה כ-1.99 מיליון ש"ח מול דיווח כולל של כ-7.49 מיליון ש"ח).

הגר"א סאלים ( צילום: יוסי גולדברג ארה"ב )

האיומים: חקירות פליליות, פירוק עמותות ופנייה למשטרה

לא די בעצם הדיווח והכפשת מוסדות התורה, בתנועה לאיכות השלטון מנסים להפוך את הנושא הפרוצדורלי-חשבונאי לאירוע פלילי חמור. במכתבם הם טוענים כי הפערים הללו אינם טעויות תמימות אלא "דפוס פעולה שיטתי ומכוון להסתרת מקורות מימון".

הם מציינים שורה של עבירות חמורות שלטענתם יש לחקור:

עבירות לפי חוק העמותות: מסירת מידע כוזב בדוח כספי לרשם העמותות (סעיף 64, המטיל עונש של עד 3 שנות מאסר), אי-הגשת דוחות כספיים כנדרש (סעיף 61(א)(2)), והפעלת סמכויות חקירה ופירוק עמותות המנהלות בניגוד לחוק (סעיפים 39, 40 ו-49). עבירות לפי חוק העונשין: רישום כוזב במסמכי תאגיד (סעיף 423) וקבלת דבר במרמה (סעיף 415), בטענה כי קבלת אישורי ניהול תקין נעשתה על בסיס מצג מטעה. עבירות מס: חשש להתחמקות מתשלום מס הכנסה בגין התרומות והשימוש בהן לפי פקודת מס הכנסה (סעיף 220).

לסיום, דורשת התנועה לאיכות השלטון מרשמת העמותות ומכלל גורמי האכיפה שלא להסתפק בהסברים מנהליים או בבקשות להשלמת מסמכים, אלא למנות חוקרים חיצוניים לביצוע "קורת עומק וחקירה מקיפה". בנוסף, הם דורשים לפנות למשטרת ישראל לפתיחת חקירה פלילית במידת הצורך.

התנועה העמידה אולטימטום לרשויות ומצפה לקבל מענה רשמי עד ליום 7 באוקטובר 2026, בטרם תפנה לערכאות משפטיות נוספות.

בעולם התורה מביטים בשאט נפש על הניסיונות החוזרים ונשנים להצר את צעדיהם של לומדי התורה וגופי ההחזקה, ומבהירים כי שום רדיפה משפטית או ניסיון לייצר כותרות לא ירפו את ידיהם של עמלי התורה ומשזיקיה.