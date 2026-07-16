שיבושי תנועה קשים צפויים הערב (חמישי) באזור בני ברק ובציר כביש 4, בעקבות הפגנה רחבת היקף שמארגנים אנשי הפלג הירושלמי מקהילתו של הגאון רבי צבי פרידמן שליט"א. ההפגנה תחל בשעה 16:00 ותתמקד בעיקר בכביש 4 באזור צומת גהה.

הרקע למחאה הוא גל המעצרים של הימים האחרונים, ובפרט מעצרו של בחור מישיבת אור החיים שהוגדר כעריק לאחר שלא התייצב בלשכת הגיוס. המעצר הצטרף לשורת מעצרים נוספים של בני ישיבות ואברכים בימים האחרונים, שעוררו גל זעם בציבור החרדי.

הסדרי התנועה והחסימות הצפויות

במשטרת ישראל מדגישים כי החל משעות אחר הצהריים המוקדמות יתפרסו כוחות גדולים של שוטרי מרחב דן באזור כדי להכווין את התנועה ולשמור על הסדר הציבורי. אלו הצירים המרכזיים שבהם צפויים שיבושים משמעותיים:

אבל בפתח תקווה: הדמות של שכונת גני הדר הלך לעולמו בדמי ימיו חיים רוזנבוים | 15.07.26

כביש 4: חסימה אפשרית בשני הכיוונים, בקטע שבין מחלף אלוף שדה לבין מחלף אם המושבות. מדובר בעורק תנועה מרכזי שחסימתו תגרום לעומסי תנועה כבדים בכל אזור גוש דן.

ציר ז'בוטינסקי: צפי לעומסי תנועה כבדים וחסימות לסירוגין באזור בני ברק, במיוחד בקטעים הסמוכים לכביש 4.

המלצת המשטרה לציבור הנהגים היא להימנע ככל האפשר מהגעה לאזורי ההפגנה בשעות הללו, להשתמש בדרכים חלופיות ולהתעדכן בשינויים בזמן אמת באמצעי הניווט.

מוקד ההפגנה: ישירות על כביש 4

אינדיקציה נוספת למיקום המדויק של מוקד ההפגנה עולה מתוך רשימת ההסעות הרשמית שפרסמו המארגנים. ברשימה מופיעים קווי הסעות ייעודיים שיצאו מריכוזים חרדיים בולטים ברחבי הארץ: ירושלים, בית שמש, אשדוד ומודיעין עילית.

באופן מעניין, ברשימה לא מופיעות הסעות מתוך העיר בני ברק עצמה. נתון זה מחזק באופן משמעותי את ההערכה כי מוקד ההפגנה המרכזי לא יהיה בתוך השכונות בעיר, אלא יתנקז ישירות לכביש 4 באזור צומת גהה, במטרה לחסום את עורק התחבורה הראשי.

במשטרה טוענים כי מטרת ההיערכות היא לאפשר את חופש הביטוי, אך תוך שמירה קפדנית על החוק והסדר. "משטרת ישראל רואה בזכות המחאה אבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת את קיומן של הפגנות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק", נמסר מהמשטרה. "עם זאת, לא תתאפשר כל הפרת סדר, פגיעה בחופש התנועה או כל התנהגות העלולה לסכן את שלום הציבור".