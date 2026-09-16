דאגה עמוקה בקרב ציבור תל אביב החרדי: הודעה שהופצה הערב (רביעי) בקהילת 'אביר יעקב' מסרה כי חל החמרה במצבו הרפואי של הגאון רבי מרדכי אויערבאך שליט"א, רבה של הקהילה ובנו של מרן הגאון האדיר רבי שלמה זלמן אויערבאך זצוק"ל.

"בעקבות החמרה במצבו של מורנו הרב שליט"א, נתאסף היום בערב ונגביר את התפילות ואת התחנונים בפני בורא עולם לרפואת מורנו הרב שליט"א", נכתב בהודעה שהופצה לבני הקהילה. ההתכנסות המיוחדת תתקיים בשעה 12:00 בלילה בבית הכנסת, לפני אמירת סליחות של י"ג מידות שיתקיימו בשעה 12:30.

"והן א-ל כביר לא ימאס תפילת רבים", נכתב בסיום ההודעה, בקריאה לכלל הציבור להצטרף למעמד התפילה המיוחד.

הגאון רבי מרדכי אויערבאך, זקן רבני תל אביב, מאושפז כשבוע במרכז הרפואי איכילוב בתל אביב בעקבות דלקת ריאות חריפה. מצבו הרפואי והצורך בהשגחה רפואית צמודה הביאו לכך שהרב נאלץ לעבור את ימי ראש השנה כולם בתוך כותלי בית החולים, תחת טיפול רפואי מתמיד.

על פי הנמסר, הרב סובל מתקופה ארוכה של חולשה כללית, והדלקת הריאות החריפה הביאה לאשפוזו הנוכחי. ההחמרה שחלה במצבו בימים האחרונים הובילה להחלטת הקהילה לקיים את מעמד התפילה המיוחד הערב.

הציבור הרחב נקרא להרבות בתפילה ובתחנונים לרפואתו השלמה של הגאון רבי מרדכי בן חיה רבקה, לרפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל.