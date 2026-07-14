הרב אשר זיגדון , רב העיר חריש ( צילום: באדיבות המשרד לשירותי דת )

סערה תורנית פרצה בימים האחרונים בעיר חריש, לאחר שתמונה של רב העיר הגאון רבי אשר זגדון לצד בעלי משחקיית 'White Pool' בשכונת בצוותא הופצה ברשתות החברתיות. התמונה צורפה להודעה על החלטת הבעלים להפסיק את פעילות המקום בשבת קודש, ומיד ניצלו גורמים באופוזיציה העירונית את ההזדמנות כדי ליצור מצג של "כפייה דתית" ואיומים.

בראיון מיוחד לאתר מקומי בשם 'חריש סיטי', מבהיר הגר"א זגדון את השתלשלות הדברים האמיתית, ומדגיש כי מדובר בשקר מוחלט. "לא הכרתי את בעלי המשחקייה קודם לכן, ולא הייתי מעורב בשום החלטה", מסר הרב. "חבר המועצה דוד פינקל פנה אליי וסיפר כי בעל העסק החליט מעצמו להפסיק לחלל שבת ולסגור את המקום ביום המנוחה, וכי הוא מבקש שרב העיר יגיע לברך אותו על הצעד החשוב". רבע שעה של ברכה - לא מלחמת רחוב הרב מתאר את הביקור הקצר במקום: "הגעתי לרבע שעה, בירכתי אותו על המהלך האמיץ ויצאתי. רק שם שמעתי ממנו לראשונה כי ההחלטה התקבלה גם משיקולים כלכליים". הגר"א זגדון מדגיש כי גישת התורה היא דרך הישר והשלום, והוא מתנגד נחרצות למלחמות רחוב ולחיכוכים מיותרים. "תסגרו את הצומת": מרדף לילי דרמטי בכביש 1 | צפו ברגעי תפיסת הנהג דניאל הרץ | 13.07.26 "המחלוקת בעבר סביב המקום הייתה של גורמים קיצוניים", מבהיר רב העיר. "ביקשו מאיתנו בזמנו להגיע ולהפגין שם, וסירבתי בכל תוקף לקחת בזה חלק. אני לא בעד מחלוקות. הדרך להחזיר יהודים לצור מחצבתם היא באהבה ולא במלחמות".

העיר חריש ( צילום: יוסי אלוני - פלאש 90 )

"חביב אדם שנברא בצלם" - גישת הקירוב

כשנשאל הרב על התמודדותו עם הציבור החילוני בעיר המעורבת, הוא מציג משנה ברורה של קירוב רחוקים מתוך מאור פנים. "לתפישתי, יש מקום לכולם בחריש", מסביר הגר"א זגדון. "כשאני אומר לכולם, אני מדבר גם על אלה שמגדירים את עצמם חילונים גמורים. גדלתי ברמת השרון, אני מכיר את הציבור הזה היטב".

הרב ממשיך ומבהיר: "חלילה לי מלהיות הגורם שיצר את צעדיהם או יגרום להם להרגיש שאינם רצויים. אצלי כל יהודי מקובל ואהוב כמו שהוא, מתוך תקווה שנוכל לקרבם לתורה וליהדות בנועם". גישה זו עומדת בניגוד גמור למצג שניסו ליצור מתנגדיו, כאילו מדובר ב"כפייה דתית".

בהתייחסו לסוגיית פתיחת עסקים או מתקני עירייה בשבת, כמו הקאנטרי העתידי, מסביר הרב כי תפקידו אינו לשמש כ"שוטר" עירוני: "אני לא ראש העיר ולא פקח. איפה שאין לי סמכות חוקית, אינני מתערב. הציבור החילוני דורש את שלו, ואנו כואבים כל חילול שבת, אך מבינים שכפייה כוחנית במרחב הציבורי המשותף רק תביא לתסיסה אנטי-דתית קשה ותפגע במאמצי הקירוב".

מהפכה בשירותי הדת

הגאון רבי אשר זגדון, המזוהה עם עולם התורה הספרדי, מבהיר כי הוא אינו פועל מטעם מפלגה פוליטית, אלא רואה את שליחותו כקודש להרמת קרן התורה והדת בעיר. בימים אלו שוקד הרב על הקמת מערך מקיף של פורומים מקצועיים לשיפור שירותי הדת.

בין היתר, מקדם הרב שדרוג מערך הכשרות ב-80 בתי העסק בעיר, לצד הקמת מסלול "מהדרין עירוני" ללא תוספת תשלום מצד בעלי העסקים. בנוסף, מתבצע שיפור ושדרוג חסר תקדים של מקוואות הטהרה בעיר, בדגש על נגישות ואסתטיקה, וחיזוק מערך העירובין השכונתי.

"בסופו של דבר, המבחן יהיה בשטח", חותם הרב שליט"א את דבריו בנימה של אמונה ותקווה. "'מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך'. המטרה שלנו היא להרבות תורה, קדושה ושלום בחריש, מתוך אהבת ישראל אמיתית וקירוב לבבות שיאחד את כל קצוות העיר סביב המאור שבתורה".