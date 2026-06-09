מליאת הכנסת צפויה לאשר מחר (רביעי) בקריאה טרומית את חוק יסוד לימוד תורה, אך ל'בבלי' נודע כי מאחורי הקלעים מתקיימים דיונים באשר לנוסח החוק שיקודם לאחר האישור הראשוני. גורמים בכירים בקואליציה מסרו כי בליכוד מקדמים נוסח מרוכך יותר במטרה להפחית בביקורת הציבורית על החוק ולהרחיב את חזית התמיכה בו.

בין היתר מסתמן כי הסעיף בחוק ממנו השתמע כי יש השוואה בין לומד תורה ללוחם בצה"ל יוסר מנוסח החוק. מדובר בסעיף הקובע כי "חוק היסוד ייקבע כי מי שיקבלו על עצמם להתמסר ללימוד תורה לתקופה משמעותית ייחשבו כמי שמשרתים שירות משמעותי את מדינת ישראל והעם היהודי, וכי תהיה לכך השלכה על זכויותיהם וחובתיהם".

הדיונים על ריכוך החוק מגיעים לאחר שבוע סוער בו הסיעות החרדיות הפעילו לחץ כבד על הקואליציה לקדם את החוק. יו"ר ש"ס אריה דרעי הציב אולטימטום חריף לקואליציה: אם חוק יסוד לימוד תורה לא יעבור ברביעי הקרוב - אף חוק אחר לא יקודם. "דווקא בימים אלו, כשעם ישראל זקוק ליותר זכויות להצלחת המערכה מול אויביו, אנו דורשים להעלות כבר השבוע את חוק יסוד: לימוד תורה להצבעה, כתנאי לתמיכה בכל חוק אחר", הכריז דרעי בישיבת סיעת ש"ס.

כזכור, דרעי הוא שהעלה לראשונה את הדרישה לקידום החוק בשבוע שעבר, לאחר ישיבת הסיעה. רק בעקבות דרישתו החלו גם בסיעות החרדיות האחרות לקדם את החוק, שרשום טכנית על שם דגל התורה. יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני מסר כי "על סדר יומה של ועדת השרים לענייני חקיקה הונח חוק יסוד: לימוד תורה, אשר בהוראת מרנן ורבנן גדולי התורה שליט"א נקראתי להגישו ולקדמו".

בקואליציה מעריכים כי לאחר ריכוך הסעיף המדובר, גם בסיעת 'הציונות הדתית' יתמכו בהצעת החוק. הצעד נועד להרחיב את חזית התמיכה בחוק ולהפחית בביקורת הציבורית שהתעוררה סביב הסעיף השנוי במחלוקת. גורמים בליכוד מבהירים כי המטרה היא לעגן את ערכה העליון של התורה מבלי ליצור השוואה ישירה שעלולה לעורר מחלוקת.

יצוין כי חוק יסוד לימוד תורה נועד לעגן במעמד חוקתי את מעמדם של לומדי התורה ואת תרומתם לעם ישראל ובכך למנוע התערבות של שופטי בג"צ בנושא גיוס החרדים בשם ערך השוויון.