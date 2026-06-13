לקרוע שערי שמיים: המקובל הצדיק מורדם ומונשם בטיפול נמרץ

דאגה רבה בעולם התורה והקבלה: זקן המקובלים, הצדיק רבי רחמים עטיה, מראשי ישיבת המקובלים המעטירה "נהר שלום" בירושלים, מאושפז במצב קשה בבית החולים 'שערי צדק' בבירה, כשהוא מורדם ומונשם וזקוק לרחמי שמיים מרובים.

המקובל הישיש בן ה-94 פונה בערב שב"ק לבית החולים לאחר שהתמוטט בביתו בירושלים.

במהלך ערשב"ק הגיע חתנו, הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף, לשהות סמוך למיטתו בבית החולים, שם עורר את הקהל לתפילה עבור רפואתו השלימה.

במהלך השבת חל שיפור קל במצבו והוא התייצב מעט, אך הרופאים מדגישים כי המצב עדיין מוגדר קשה והרב זקוק לתפילות הרבים.

הציבור נקרא לעורר רחמי שמיים מרובים ולהרבות בתפילה עבור רבי רחמים בן ג'מילה לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.