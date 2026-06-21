במכתב מיוחד שפורסם כעת (ראשון), לאחר יציאתו לארצות הברית למסע קרן עולם התורה, פנה ראש הישיבה והמנהיג הגאון רבי משה הלל הירש לרבבות אברכי הכוללים בארץ בקריאה רוחנית חריגה: לקבל על עצמם תענית דיבור של חצי שעה בתחילת כל סדר לימוד, מעכשיו ועד סוף ימים נוראים.

המכתב, שהופץ בקרב ראשי כוללים ברחבי הארץ, מגיע על רקע המצב הקשה בו נמצא עולם התורה בעקבות גזירות הגיוס ושלילת תקציבי הישיבות. הגרמ"ה הירש מציג בו נוסחה רוחנית ייחוד לניצחון במלחמה הנוכחית נגד לומדי התורה.

"דבר מאוד קשה ובגלל זה שזה קשה"

במכתבו מבהיר ראש הישיבה כי דווקא הקושי הכרוך בקבלה זו הוא שיביא את הישועה. "נראה דראוי כל אברך מעכשיו עד סוף ימים נוראים להקפיד לבוא בתחילת הסדר עם תענית דיבור של חצי שעה", כותב הגרמ"ה, "זה דבר מאוד קשה ובגלל זה שזה קשה ובבחינת מסירות נפש, זה יביא כבוד שמים גדול מאוד".

על פי דבריו, מעשה זה של מסירות נפש יביא לקירוב מיוחד מהקב"ה. "ממילא הקב"ה יתקרב אלינו ואז יהיה לנו מהקב"ה ס"ד מיוחד", מסביר ראש הישיבה, תוך שהוא מדגיש כי "בלי הס"ד המיוחד לא יהיה האפשרות לנצח כנגד אלו שלוחמים נגדנו".

"ננצח במלחמה הזאת"

הגרמ"ה הירש מבטיח כי קבלה זו תביא לא רק לניצחון במלחמה הנוכחית, אלא גם לעלייה רוחנית חסרת תקדים. "ע"י זה יהיה לנו הס"ד המיוחד וננצח במלחמה הזאת", כותב ראש הישיבה, "ואדרבה זה יביא שנגיע למדרגות גבוהות מאוד שעד עכשיו לא היו".

במסגרת המכתב קורא הגרמ"ה גם לראשי הכוללים לדבר בענין זה עם האברכים. "ראוי שראשי כוללים ידברו בענין הזה", נכתב בסיום המכתב, המעיד על החשיבות שמייחס ראש הישיבה ליישום הקריאה בפועל.