אילוסטרציה - חופה ( צילום: : Mendy Hechtman/Flash90 )

לייקווד, ניו ג'רזי. נתונים דמוגרפיים רשמיים ויוצאי דופן שמפרסם מרכז הסטטיסטיקה הממשלתי של מדינת ניו ג'רזי (הפועל במסגרת משרד העבודה והפיתוח האמריקני), חושפים זינוק מאסיבי וחסר תקדים במספר החתונות שנערכו במחוז אושן – שעיקרו מתרכז בעיר התורה והחסידות לייקווד. הנתונים הרשמיים מקבעים את מעמדה של לייקווד כעיר בעלת הקהילה הצעירה ביותר במדינה כולה בליעה"ר.

לפי הדו"ח הממשלתי, במהלך השנה החולפת נרשמו בכל רחבי מדינת ניו ג'רזי 50,055 חתונות. אלא שהנתון המדהים באמת מגיע מתוככי הקהילה החרדית: עסקנים מקומיים בלייקווד מצביעים על כך שמתוך כלל הנתון המדינתי, קרוב ל-2,000 חתונות נערכו בלייקווד לבדה. מדובר בממוצע בלתי נתפס של כ-160 חתונות מדי חודש בחודשו. הדו"ח מציג תופעה מעניינת המרתקת את אנשי הסטטיסטיקה בארה"ב, אך מוכרת היטב לכל בן ישיבה: גרף הנישואין במחוז אושן כולו מושפע באופן ישיר ומוחלט מלוח הזמנים של עולם הישיבות הליטאי. כך למשל, שיא הרישום נשבר דווקא במהלך חודשי כסלו - טבת, בו נרשמו לא פחות מ-532 חתונות במחוז – הנתון הגבוה ביותר שנמדד אי פעם במחוז כלשהו, בכל חודש שהוא לאורך השנה. העסקנים מסבירים כי הזינוק הדרמטי בחודש זה נובע מכך שהוא חל כשלושה חודשים לאחר ימי ה"שידוכים" האינטנסיביים של 'בין הזמנים' של חודש אב, אז נסגרים מאות שידוכים עם סיום זמן הקיץ. מסיבת חומש בסאדיגורה; האדמו"רים שהגיעו כסבים מהשורה | צפו חיים רוזנבוים | 10:54 הסוד של לייקווד: כך נדחקו בורו פארק וויליאמסבורג הנתונים הללו לא מפתיעים את מי שעוקב מקרוב אחרי המתרחש ביהדות ארצות הברית בשנים האחרונות. אם בעבר מרכז הכובד החרדי והשכונות המרכזיות והמוכרות התמקדו בברוקלין – בבורו פארק, בוויליאמסבורג ובמונסי – הרי שבשנים האחרונות כולם נוכחים לראות שלייקווד צומחת בצעדי ענק והפכה ל"עיר ואם בישראל" בארה"ב, כאשר רוב הקהילות החרדיות, מכל החוגגים והמגזרים, קבעו בה את משכנן.

אלפי תושבי לייקווד במעמד ההדלקה בחצה"ק סקולען ( צילום: באדיבות המצלם )

כדי לסבר את האוזן על ממדי הצמיחה והצפיפות הדמוגרפית בעיר, מספרים תושבים מקומיים ל'בבלי' כי בשעות הבוקר, נסיעה מקצה אחד של העיר לקצה השני יכולה לארוך למעלה משעה שלמה. הסיבה: פקקי ענק שנוצרים כאשר הרחובות כולם מתמלאים בהמוני ילדים, בחורים ואוטובוסים המובילים את אלפי התלמידים לתלמודי התורה ולישיבות המקומיות.

הגורם המרכזי להגירה ההמונית ללייקווד הוא מצוקת הדיור בברוקלין ומחירי הנדל"ן הנוחים יחסית בלייקווד. למרות שגם בה נרשמה עליית מחירים חדה בשנים האחרונות, הרי שבהשוואה לברוקלין היא עדיין זולה בהרבה ומציעה איכות חיים ומרחבים שלא קיימים בניו יורק הצפופה. תמורת מחיר של דירת שלושה חדרים קטנה וצפופה בוויליאמסבורג, משפחה צעירה יכולה לקבל בלייקווד דירה מרווחת בת שתי קומות עם חצר ענקית – מה שמסביר מדוע העיר הפכה לבירת הצעירים והחופות של ארצות הברית.