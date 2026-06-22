ההנחיה החדשה שתמנע מעצרים של בחורי ישיבות ביום הבחירות

ועדת הבחירות המרכזית תפעל למנוע מעצרים של עריקים מהמגזר החרדי במהלך יום הבחירות הקרוב. כך חשף הערב (שני) כתב Ynet אמיר אטינגר.

לפי הדיווח, מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית הבהיר היום במהלך פגישה רשמית עם נציגי המפלגות השונות החברות בוועדה, כי לא יבוצעו מעצרי בוחרים ביום הבחירות עצמו.

ההבהרה ניתנה לצדו של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון נעם סולברג, וההערכה היא כי ההנחיה ניתנה על דעתו ובאישורו המלא.

הצעד מגיע מתוך רצון למנוע סיטואציה שבה אזרחים חרדים, החוששים ממעצר בשל מעמדם הצבאי, יימנעו מלהגיע לממש את זכותהם הדמוקרטית ולא יתייצבו בקלפיות ברחבי הארץ. המהלך נועד להסיר את החשש הציבורי ולאפשר יום בחירות תקין ושוויוני לכלל המגזרים.

רקע: החשש ממעצרים בימי בחירות

רקע דברים אלו מגיע בתקופה מתוחה במיוחד סביב חוק הגיוס ומעמדם של אלפי בחורי ישיבות ואברכים שהוגדרו כעריקים. בציבור החרדי עלה לא פעם החשש כי ימי בחירות, המאופיינים בריכוז גבוה של קהל ובנוכחות משטרתית מוגברת סביב הריכוזים החרדיים והקלפיות, עלולים להפוך לכר פורה למעצרים אקראיים של עריקים המזוהים במערכות המשטרתיות.

החלטת ועדת הבחירות המרכזית, אם אכן תתממש כך, למעשה מציבה את ערך מימוש זכות ההצבעה הדמוקרטית כערך עליון ביום זה, ומנטרלת את האפשרות שרשויות האכיפה ינצלו את הגעת הבוחרים לקלפי לצורך ביצוע מעצרים פליליים או צבאיים.

יצוין כי בשבועות האחרונים התגברו המחאות והמתיחות סביב מעצרי בחורי הישיבות, כאשר הסיעות החרדיות מתמודדות עם תסכול עמוק מכישלון החקיקה שנועדה להגן על לומדי התורה. רק לפני מספר ימים התברר כי ראש הממשלה נתניהו לא יקדם את חוק המעונות ואת יתר החוקים החרדיים, דבר שהוביל לתסכול רב בקרב נציגי המגזר.