במשטרה מבהירים ל'בבלי': "לא צפויות חסימות - נאפשר את המחאה"

עומסי תנועה | אילוסטרציה ( צילום: מאיר ועקנין, פלאש 90 )

לקראת מחאת הרכבים החרדית שתתקיים היום (רביעי) בשעה 16:00, מסר סנ"צ רועי עמיחי, ראש ענף מבצעים באגף התנועה של משטרת ישראל, בשיחה עם 'בבלי', כי במשטרה נערכו בהיקף רחב לאירוע, אך מדגישים כי לא צפויות חסימות כבישים וכי הושגו הבנות עם מארגני המחאה.

המחאה, שצפויה לכלול אלפי כלי רכב מ-19 מוקדים ברחבי הארץ, תיערך במסגרת המאבק נגד מעצר לומדי התורה. כאמור, אתמול (שלישי) התקיימה ישיבת היערכות מיוחדת במשטרה, במסגרתה אושרו מתווי הפעילות והוסדרו ההבנות מול מארגני המחאה. הסדרים ברורים: נתיב ימני למפגינים, שמאלי למי שממשיך בדרכו "אין חסימות כבישים", הבהיר עמיחי בשיחה עם 'בבלי'. "המיקוד שלנו הוא בצירים המרכזיים, בעיקר כבישים 1, 4 ו-6. הגענו להסכמה עם המארגנים שהמשתתפים ייסעו בנתיב הימני. מי שרוצה להשתתף במחאה ייסע בימין ומי שרוצה להמשיך בדרכו יוכל לעשות זאת בנתיב השמאלי". מחלוקת ארטיקים בצמתים ועד חדר הישיבות; כך נראה מאחורי הקלעים של "מחאת הרכבים - מסע עד כאן" שאול כהנא | 23.06.26 "מחאת שיירות הרכבים" יוצאת לדרך: 'בבלי' עם כל הפרטים שאול כהנא | 22.06.26 עמיחי הדגיש כי אין מניעה לנסוע במהירות של 50 קמ"ש, כל עוד הדבר אינו מפריע לתנועה ולמשתמשי הדרך. "אין שום בעיה לנסוע במהירות של 50 קמ״ש כל עוד זה לא מפריע לתנועה ולדרך. כל עוד נשמרים שני הכללים - חופש המחאה וחופש התנועה - אין לנו בעיה עם קיום המחאה", אמר.

כפר יונה: השיירות יעברו דרך כביש 57

על רקע הודעת ראש עיריית כפר יונה כי יפעל למנוע את כניסת שיירות המחאה לעיר, אמר עמיחי ל'בבלי' כי במשטרה נערכו לכך שהשיירות ינועו דרך כביש 57 לכיוון בית ליד, מבלי להיכנס לתוך העיר עצמה. היעד המרכזי של המפגינים הוא הכלא הצבאי בכפר יונה - כלא 10.

לדבריו, אלפי שוטרים נפרסו במסגרת ההיערכות הארצית, כאשר כלל מחוזות המשטרה נערכו בהתאם. "יש היערכות משמעותית של אלפי שוטרים. כל מחוז מתארגן ונערך בהתאם. משטרת ישראל לא רוצה להתערב במחאה. אם חופש התנועה נשמר, אנחנו בדעה שיש לאפשר למחאה להימשך ולשמר אותה", אמר.

אילוסטרציה ( צילום: טל גל\פלאש90 )

הפרת סדר תטופל - אך לא תשליך על שאר השיירות

עם זאת הבהיר עמיחי כי כל חריגה מהחוק או הפרת סדר תטופל בהתאם. "כל אירוע של הפרת סדר במהלך המחאה יטופל בהתאם ואנחנו מקווים שלא ישליך על שאר השיירות. ככל שהמשתתפים שומרים על חוקי התנועה, האירוע יכול להתנהל בצורה תקינה", הוסיף.

כזכור, הוועדה המארגנת פרסמה אתמול את מפת 20 מוקדי היציאה שמהם יצאו אלפי כלי רכב למסע המחאה הארצי. המפגן הדרמטי נערך לנוכח גל המעצרים המתמשך של בחורי ישיבות ואברכים בימים האחרונים.

המאבק בתאונות הדרכים: "ככל שיהיו יותר ניידות - הציבור ינהג בזהירות"

בהמשך השיחה התייחס עמיחי למאבק בתאונות הדרכים ולעבירות מסכנות חיים. לדבריו, בשנת 2026 נרשמה עלייה במספר התאונות הקטלניות בכבישים הבין־עירוניים לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ובאגף התנועה מקיימים הערכות מצב מיוחדות בניסיון לשנות את המגמה.

"לעולם לא נדע כמה חיים הצלחנו להציל, אבל ככל שיהיו יותר ניידות ויותר אכיפה בכבישים, הציבור ינהג בזהירות רבה יותר", אמר. "זה בנוסף לאכיפה טכנולוגית רחבה שקיימת כיום. ככל שנקפיד על אכיפה של עבירות מסכנות חיים, בסופו של דבר נצליח לשנות את המגמה ולשמור על חיי אדם".