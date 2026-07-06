בשירת "ככה ייעשה לאיש": אסיר עולם התורה התקבל על סוס ושטיח אדום | צפו 

ממעמד קבלת הפנים - צילום: ישראל בניוק ממעמד קבלת הפנים | צילום: צילום: ישראל בניוק 10 10 0:00 / 0:23

מעמד קבלת פנים התקיים בשעות האחרונות בעיר עמנואל לכבודו של אסיר עולם התורה, האברך הרב משה מרדכי דובדבני, ביוזמת ארגון "נותנים גב". במעמד השתתפו רבני העיר, אישי ציבור ומאות מתושבי עמנואל והאזור.

במהלך האירוע צעד הרב דובדבני ברחובות העיר על גבי מרכבה רתומה לסוסים, כשהמשתתפים מלווים את התהלוכה עד למקום ההתכנסות המרכזי.

ממעמד קבלת הפנים - צילום: ישראל בניוק ממעמד קבלת הפנים | צילום: צילום: ישראל בניוק 10 10 0:00 / 0:12

בהמשך המעמד נשאו דברים הרב משה אברהם גולינסקי, רב קהילת סלונים בעמנואל וחתנו של ראש ישיבות סלונים, הגאון רבי משה ברזובסקי, וכן הרב שלמה קליין, רב הקהילה החסידית בעיר. מקלב גילה: "הדודים של המשנה ליועמ"שית - רבנים גדולים שלמדו איתי בישיבה" חנני ברייטקופף | 02.07.26 מבאבא אלעזר, לייבי קלצקי ועד לרבי עמוס; בתקופה זו השטן עומד ומקטרג – גדולי הדור הזהירו מראש חיים רוזנבוים | 01.07.26 בדבריהם התייחסו הרבנים לנושא בני הישיבות שנכלאו בשל סירובם להתגייס, והרחיבו על משמעות מסירות הנפש של בני הישיבות בהתאם להשקפת גדולי הדורות. כמו כן, מתחו ביקורת חריפה על רדיפת רשויות המדינה והצבא נגד בחורי הישיבות.

ממעמד קבלת הפנים ( צילום: ישראל בניוק )

ממעמד קבלת הפנים ( צילום: ישראל בניוק )

ממעמד קבלת הפנים ( צילום: ישראל בניוק )

ממעמד קבלת הפנים ( צילום: ישראל בניוק )

ממעמד קבלת הפנים ( צילום: ישראל בניוק )

ממעמד קבלת הפנים ( צילום: ישראל בניוק )