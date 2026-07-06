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מעמד חגיגי בעמנואל

בשירת "ככה ייעשה לאיש": אסיר עולם התורה התקבל על סוס ושטיח אדום | צפו 

מעמד קבלת פנים חגיגי נערך בעמנואל לכבוד שחרורו של הרב משה מרדכי דובדבני שנכלא בשל סירובו להתגייס | רבנים ומאות משתתפים בטקס (חרדים)

ממעמד קבלת הפנים
ממעמד קבלת הפנים| צילום: צילום: ישראל בניוק

מעמד קבלת פנים התקיים בשעות האחרונות בעיר עמנואל לכבודו של אסיר עולם התורה, האברך הרב משה מרדכי דובדבני, ביוזמת ארגון "נותנים גב". במעמד השתתפו רבני העיר, אישי ציבור ומאות מתושבי עמנואל והאזור.

במהלך האירוע צעד הרב דובדבני ברחובות העיר על גבי מרכבה רתומה לסוסים, כשהמשתתפים מלווים את התהלוכה עד למקום ההתכנסות המרכזי.

ממעמד קבלת הפנים
ממעמד קבלת הפנים| צילום: צילום: ישראל בניוק

בהמשך המעמד נשאו דברים הרב משה אברהם גולינסקי, רב קהילת סלונים בעמנואל וחתנו של ראש ישיבות סלונים, הגאון רבי משה ברזובסקי, וכן הרב שלמה קליין, רב הקהילה החסידית בעיר.

בדבריהם התייחסו הרבנים לנושא בני הישיבות שנכלאו בשל סירובם להתגייס, והרחיבו על משמעות מסירות הנפש של בני הישיבות בהתאם להשקפת גדולי הדורות. כמו כן, מתחו ביקורת חריפה על רדיפת רשויות המדינה והצבא נגד בחורי הישיבות.

ממעמד קבלת הפנים (צילום: ישראל בניוק)
ממעמד קבלת הפנים (צילום: ישראל בניוק)
ממעמד קבלת הפנים (צילום: ישראל בניוק)
ממעמד קבלת הפנים (צילום: ישראל בניוק)
ממעמד קבלת הפנים (צילום: ישראל בניוק)
ממעמד קבלת הפנים (צילום: ישראל בניוק)
ממעמד קבלת הפנים (צילום: ישראל בניוק)

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