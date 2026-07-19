משבר האלימות הקשה: מנהל רשות המסים ייפגש עם ראש עיריית בני ברק

תקיפת הפקחים ( צילום: קובי ישראל )

המתיחות בין רשות המסים לעיריית בני ברק צפויה להגיע היום (ראשון) לנקודת מפנה, כאשר מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', יפגש את ראש העיר חנוך זייברט בניסיון להביא לסיום המשבר שנוצר בעקבות תקיפת עובדי הרשות בעיר.

המשבר החל לאחר שפקחי רשות המסים הותקפו בשכונת קרית ויז'ניץ בבני ברק בשבוע שעבר, כאשר המון הקיף את רכבם, השליך לעברו ביצים וגרם לנזק לשמשות, עד שנאלצו להיחלץ מהמקום בסיוע כוחות משטרה. בעקבות האירוע, דרש אהרונוביץ' מהעירייה לפרסם גינוי פומבי לתקיפות, והודיע כי עד לפרסום הגינוי - פקחי הרשות וקרן הפיצויים לא ישובו לפעול בעיר. בריאיון לגלי צה"ל אמר אהרונוביץ' היום: "יש לי פגישה עם ראש העיר היום, מקווה שתצא משם אמירה. כרגע אני לא מוציא אנשים לבני ברק, הם מפחדים". עוד ציין כי עדכן בנושא את שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

הפקחים היום בבני ברק ( צילום: קובי ישראל )

יצוין כי למרות הדרישה, בעיריית בני ברק החליטו בשלב זה שלא להגיב למכתבו של מנהל רשות המסים, והעירייה טרם פרסמה הודעת גינוי רשמית. עם זאת, תושבים בשכונת ויז'ניץ דיווחו כי הפקחים הגיעו הבוקר לבני ברק ומשדרים עסקים כרגיל, בניגוד להצהרות הרשמיות.

במקביל למשבר המתוקשר, במהלך השבת אירעה פריצה חריגה לבניין עיריית בני ברק. אלמונים חדרו לקומות השנייה והשלישית בבניין, וכוחות משטרה גדולים הוזעקו למקום, סגרו את הזירה ופתחו בחקירה.

בהמשך עדכנה העירייה כי מדובר ב"נערי שוליים" שפרצו למספר משרדים במבנה העירייה, זרעו הרס וגרמו לנזק. בהודעת העירייה נמסר: "משטרת ישראל עודכנה מיד, פתחה בחקירה ופועלת לאיתור המעורבים, בעוד העירייה עושה מאמצים להשיב את הפעילות לסדרה בהקדם".

מהחקירה הראשונית עלה כי הפורצים גנבו ציוד טכנולוגי ומוצרי מזון מתוך משרדי העירייה. במשטרה בודקים גם האם קיים קשר לפריצה נוספת שאירעה בבניין העירייה לפני כשבוע, אז נפרצו חדרו של יועץ מנכ"ל העירייה מנדי רודיך ומשרדים נוספים, ובמסגרת החקירה נאספו מהמקום טביעות אצבע.

כעת, בעוד המשטרה ממשיכה לחקור את אירועי הפריצה, יופנו העיניים לפגישה הצפויה בין מנהל רשות המסים לראש עיריית בני ברק. הפגישה צפויה להתמקד בדרישה לפרסום גינוי רשמי לתקיפות, ובניסיון למצוא נוסחה שתאפשר את חידוש פעילות עובדי הרשות בעיר.

יצוין כי במכתבו לראש העיר, הבהיר אהרונוביץ' כי מדובר באירוע שני נגד פקחי הרשות בתקופה האחרונה, וכי כל עוד לא יפורסם גינוי חד־משמעי ופומבי מצד העירייה, עובדי הרשות לא ישובו לפעול בעיר. בהתאם לכך, הורה גם לאנשי קרן הפיצויים להפסיק בשלב זה את הטיפול בתביעות הפיצויים של תושבי בני ברק בגין נזקי המלחמה.

התושבים בבני ברק ממתינים בדריכות לתוצאות הפגישה, בתקווה שתביא לפריצת דרך במשבר ותאפשר את תשלום קרן הפיצויים בעיר.