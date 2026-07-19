מזעזע: בזמן שהישיבות נרדפות - חשודים בתמיכה בטרור מקבלים פטור

תלמידי פוניבז' ( צילום: שוקי לרר )

בשבועות האחרונים החלה רשות המסים בהליכים לביטול אישורי סעיף 46 לעשרות ישיבות ומוסדות תורניים שבהם לומדים תלמידים החייבים בגיוס ואינם מסדירים את מעמדם מול הצבא.

המהלך מגיע בעקבות עמדת היועצת המשפטית לממשלה, שלפיה על המדינה להפסיק להעניק הטבת מס לתורמים למוסדות שבהם לומדים תלמידים שאינם מסדירים את מעמדם, בטענה שמדובר במימון עקיף של פעילות אותם מוסדות. אלא שבדיקת 'בבלי' מעלה כי בעוד רשות המסים פועלת נגד מוסדות עולם התורה, לא ננקטים צעדים דומים כלפי עמותות שהביעו סולידריות עם ארגון שהוכרז בישראל כארגון טרור, ואף ממשיכות ליהנות מאישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. כך למשל, הארגונים “רופאים לזכויות אדם” ו״האגודה לזכויות האזרח”, המחזיקים באישור לפי סעיף 46, פרסמו בשנה שעברה הודעות סולידריות עם הארגון הפלסטיני “אל־חאק”, שהוכרז בשנת 2021 על ידי שר הביטחון כארגון טרור, לאחר שנקבע כי הוא קשור לארגון הטרור “החזית העממית לשחרור פלסטין”. ההכרזה עומדת בתוקפה גם כיום. "חרב נקם ברית": התיעוד שחורך את הרשתות | מעייריב איצלה כץ | 15.07.26 3 בן האדמו"ר התמוטט באוטבוס בביתר: המשפחה מתחננת להעתיר בתפילות שאול כהנא | 16.07.26 בהמשך, הטיל גם הממשל האמריקאי סנקציות על הארגון, לצד שני ארגונים פלסטיניים נוספים. בעקבות הסנקציות פרסם ארגון “רופאים לזכויות אדם” הודעה שבה נכתב: “אנו ניצבים בסולידריות מלאה עם עמיתינו ושותפינו הפועלים למען זכויות האדם בין הירדן לים. לא ניכנע להשתקה ולאיומים.” גם האגודה לזכויות האזרח פרסמה הודעה שבה הגדירה את הסנקציות האמריקאיות נגד “אל־חאק” כ“קמפיין דה־לגיטימציה, נפסד ובלתי חוקי״, והוסיפה כי היא “ניצבת בסולידריות עם הארגונים הפלסטיניים, השותפים לדרך”.

( צילום: משרד הביטחון )

דו”ח “ג’נוסייד” והמאבקים המשפטיים

הפעילות של “רופאים לזכויות אדם” אינה מסתכמת בכך. ביולי 2025 פרסם הארגון דו”ח שכותרתו “ג’נוסייד בעזה”, שבו נטען, לטענת הארגון, כי ישראל מבצעת רצח עם ברצועת עזה וכי פגעה באופן שיטתי במערכת הבריאות.

הדו”ח הופץ בעיקר באנגלית, במטרה להשפיע על דעת הקהל הבינלאומית במהלך המלחמה.

גם האגודה לזכויות האזרח מעורבת בשורה של עתירות והליכים משפטיים הנוגעים למדיניות ישראל בזמן המלחמה, ובהם עתירות הנוגעות לתנאי כליאתם של עצורים ביטחוניים, לרבות מחבלי נוח’בה. הארגון אף קרא להעמיד לדין את אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט.

בנוסף, שני הארגונים מעניקים לאורך השנים ייצוג משפטי גם לעצורים ואסירים ביטחוניים. לטענת גורמים שונים, “רופאים לזכויות אדם” אף מוביל מאבקים בעניינם של אנשי צוות רפואי מעזה שנעצרו במהלך המלחמה.

גם תיאטרון יפו

עמותה נוספת המחזיקה באישור לפי סעיף 46 היא תיאטרון יפו.

במסגרת פעילותו הועלו בשנים האחרונות יצירותיה של עינת ויצמן, אשר ביחס לשתיים מהן קבע היועץ המשפטי של משרד האוצר כי הן כוללות מסרים המהווים תמיכה בטרור.

לפני כחודשיים העלה התיאטרון הצגה נוספת של ויצמן העוסקת בטענות להרעבה ברצועת עזה. בפוסט שפרסמה כתבה כי ישראל מרעיבה במכוון את תושבי הרצועה וכי מדובר, לדבריה, ב”מדיניות מכוונת של שימוש באוכל כאמצעי של שליטה”.

מלבד אישור סעיף 46, תיאטרון יפו צפוי לקבל בשנת 2026 גם תמיכה של למעלה מחצי מיליון שקלים ממשרד התרבות, וזאת לצד הוראות חוק הנכבה, המאפשר במקרים מסוימים לשלול תמיכה מגופים המקיימים פעילות הכוללת הסתה לאלימות או לטרור, או שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

תגובות ופניות

בעקבות פעילות הארגונים הוגשו בזמן אמת פניות לרשות המסים, למנהל הרשות שי אהרונוביץ’ ולשר האוצר בצלאל סמוטריץ’, בדרישה לבחון את המשך זכאותם לאישור לפי סעיף 46. את הפניות הגיש ארגון “בצלמו” באמצעות מנכ”ל הארגון, שי גליק.

יו”ר ועדת הכספים, ח”כ חנוך דב מילביצקי, אומר ל'בבלי': “אני באמת מייחל ליום שהייעוץ המשפטי יבדוק גם ארגוני שמאל שתומכים בטרור, כפי שהוא בודק ופועל מול מוסדות עולם התורה. אני לא משלה את עצמי שזה יקרה בקרוב.”

לדברי מילביצקי, ברשות המסים מתנהלת בדיקה גם ביחס לארגונים שהוזכרו, אולם בשלב זה לא ניתן לפרט מעבר לכך.

עוד הוסיף כי בשל פגרת הכנסת לא ניתן לקיים דיון ייעודי בוועדת הכספים בנושא ללא הסכמה רחבה, שלהערכתו לא תושג. עם זאת, לדבריו, ייתכן שבמסגרת דיון עתידי על אישורי סעיף 46 לעמותות ניתן יהיה לדרוש מרשות המסים תשובות באשר לטענות על אכיפה שאינה שוויונית.

רשות המסים מסרה ל'בבלי': “בשל חובת הסודיות הקבועה בחוקי המס, איננו מתייחסים לבדיקות שנערכות למוסדות ציבור מאושרים לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. נבהיר כי אין בתשובה זו כדי לשלול או לאשר את קיומה של בדיקה בנוגע לארגונים שהוזכרו בפנייה או את פרטי הפנייה.”

ארגון “רופאים לזכויות אדם” מסר: “העמותה מדווחת לרשם העמותות על פעילותה והתנהלותה הכספית בהתאם לדרישות החוק.”

האגודה לזכויות האזרח ותיאטרון יפו לא מסרו תגובה עד למועד פרסום הכתבה.