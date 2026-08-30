עצרת זעקה בכלא 10 ( צילום: קובי ישראל )

מאות ממשפחת עולם התורה התאספו היום (יום ראשון) לעצרת חיזוק ומחאה בשערי כלא 10, בעקבות מעצרו של בחור הישיבה ישראל גוחפי מבני ברק, שנכלא על רקע לימודו בישיבה.

העצרת נערכה בעקבות קריאה חריגה ומיוחדת שפרסמו במשותף זקן מועצת חכמי התורה מרן הגאון רבי משה מאיה שליט"א וחבר המועצה הגאון רבי שלמה מחפוד שליט"א, בה קראו לכל אחד להשתתף במעמד כבוד התורה.

עצרת בכלא 10 - צילום: קובי ישראל עצרת בכלא 10 | צילום: צילום: קובי ישראל 10 10 0:00 / 1:02

קריאת גדולי התורה: "לך כנוס את כל היהודים" הראשל"צ בביקור אצל אדמו"ר מבעלזא | תיעוד מלא חיים כהן | 27.08.26 בגיל 90: נפטר בירושלים 'הפויקער הירושלמי' חיים כהן | 28.08.26 במכתבם המשותף, שנושא את הכותרת "לך כנוס את כל היהודים", הביעו גדולי התורה שליט"א מחאה חריפה על מה שהגדירו כ"ביזוי כבודה של תורה והרדיפה כנגד לומדיה". במכתב הודגש כי "חובה על כל אחד להשתתף ולמחות על מעצר תלמידי חכמים בעצרת מעמד כבוד התורה", זאת בעקבות מעצרו של תלמיד הישיבה שנשלח למאסר "בעוון עמלה של תורה". העצרת התקיימה על רקע גל מעצרים של תלמידי ישיבות בימים האחרונים. בין המקרים: הסגרתו של הבחור ישראל גוחפי, תלמיד ישיבת כפר חסידים, שנעצר בחיפה לאחר תקלה בכרטיס הרב קו והוסגר למשטרה הצבאית.

עצרת כלא 10 ( צילום: קובי ישראל )

גל מעצרים של בחורי ישיבות

בסוף השבוע נעצר הבחור משה שטיינר, תלמיד ישיבת הקיבוץ במושב בית מאיר. כמו כן, מוטי מישקובסקי, נכדו של הגאון רבי נתן זוכובסקי שליט"א ראש ישיבת גאון יעקב, נעצר ליד יער בן שמן והוסגר למשטרה הצבאית, עמד למשפט ונשפט לעשרים ימי מאסר בכלא 10.

בנוסף, הוסגר אברהם אנג'ל, תלמיד ישיבת "נזר ישראל", לכלא 10. אנג'ל נעצר בכביש 443 בחשד לנהיגה ברכב גנוב, אך למרות הבהרות מפורשות מצד גורמי המשטרה כי הוא לא יועבר לידי המשטרה הצבאית, בסופו של דבר הוסגר והדבר הוביל לכליאתו.

במערכת "צבע שחור" הביעו זעם עמוק לנוכח ההתפתחויות. לדברי גורמים במערכת, "חוסר האמון במשטרה ובמערכת האכיפה יוביל ישירות לאנרכיה ולאובדן שליטה מוחלט בעת ניסיונות מעצר עתידיים של תלמידי ישיבות בשטח".

הראשון לציון על סבל תלמידי הישיבות

מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א התייחס במהלך שיעורו השבועי למעצר תלמידי הישיבות, ושיתף מהעבר על תלמיד ישיבה שנעצר ונכלא בכלא הצבאי ועבר סבל רוחני קשה.

"האסירים, בחורי הישיבה המסכנים שעצרו אותם. סיפר לי אחד האסירים, לקחו אותו לבית מעצר, והטלוויזיה הייתה כל הזמן עובדת. הוא היה שם כמה ימים, הוא התחנן לסוהרים - אני בן ישיבה, אני בן תורה, מה אתם מראים טלוויזיה, כל מיני פריצות, כל מיני דברים. לא שמעו בקולו, כאילו כופים אותו", סיפר מרן שליט"א.

העצרת שהתקיימה אמש מבטאת את הזעזוע העמוק בעולם התורה מגל המעצרים, ואת הקריאה המשותפת של גדולי ישראל שליט"א למחות על מה שהם מגדירים כרדיפה כנגד לומדי התורה.