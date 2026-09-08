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לקראת הימים הנוראים

ספר תורה מיוחד הוכנס למעון הראשל"צ זצוק"ל

ספר התורה עוצב כגלימה הלבנה שהרב זצוק"ל לבש בימים הנוראים • עליו חקוקים שמות מרכזי התורה שהקים • הוקדש על ידי הנדיב ויקטור קמעו

הכנסת ספר התורה למעונו של הראשל"צ זצ"ל

מעמד מרגש ומיוחד התקיים לקראת הימים הנוראים במעון הקודש של הראשון לציון, הגאון רבי אליהו בקשי דורון זצוק"ל, בשכונת בית וגן בירושלים. ספר תורה מהודר ומיוחד במינו הוכנס לבית, כשעיצובו נושא משמעות עמוקה ומרגשת.

ספר התורה עוצב באומנות מיוחדת כגלימה הלבנה המיוחדת שהראשון לציון זצוק"ל נהג ללבוש בימים הנוראים. על גבי הספר חקוקים שמות מרכזי התורה והישיבות שהרב זצוק"ל הקים במהלך חייו הקדושים, כהנצחה למפעל התורה הגדול שהעמיד.

את ספר התורה המיוחד עיצב והקדיש הנדיב ויקטור קמעו מארצות הברית, ששימש בקודש את הראשון לציון זצוק"ל במשך עשרות בשנים. הקשר העמוק שבין הנדיב לבין מרן זצוק"ל בא לידי ביטוי בבחירה לעצב את ספר התורה בדמות הגלימה הלבנה, סמל מרגש מימי הקודש.

במעמד השתתפו רבנים, אישי ציבור ובני משפחת הרב זצוק"ל, שהתכנסו לחגוג את הכנסת ספר התורה המיוחד.

הכנסת ספר תורההרב אליהו בקשי דורוןימים נוראיםבניין אב

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