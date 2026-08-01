דין ברכה בבריכה מול חשיפה

האם מותר לברך בבריכה או בים מול עגבים? | צילום: תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: Avshalom Sassoni/Flash90

האם מותר לברך בבריכה או בים מול עגבים? - תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: Avshalom Sassoni/Flash90

בפינה ההלכתית היומית "הלכה ב-60 שניות" מציג הפוסק הגאון רבי בנימין חותה שליט"א מדי בוקר הלכה קצרה ומעשית בנושאים אקטואליים מחיי היום-יום.

בפינה של היום מובאת שאלה הלכתית הנוגעת לדיני ברכות בימי בין הזמנים: אדם היושב בבריכה ומעוניין לאכול או לשתות, ובאותה עת עובר לידו אדם שחלקו האחורי חשוף במידה מסוימת - האם מותר לו לברך במצב כזה?

הגאון רבי חותה שליט"א מבאר את פרטי הדין בסרטון המצורף בראש הכתבה.