סא"ל אלה חוזר לפקד על גדוד 52 לאחר פציעת המג"ד בלבנון

סא"ל דניאל אלה, שפיקד על גדוד 52 בשריון בתחילת המלחמה, חוזר לפקד על הגדוד לאחר שמפקדו הנוכחי נפצע באורח קשה אתמול (שני) במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. זו הפעם השנייה שסא"ל אלה מוקפץ לתפקיד הפיקוד בעקבות פציעת מג"ד הגדוד.

על פי הנמסר, סא"ל אלה נפצע בעצמו לפני קרוב לשנתיים במהלך פעילות מבצעית ברפיח, עבר תהליך השתקמות ממושך וחזר ללחימה. בפעם הקודמת בה הוקפץ לפקד על הגדוד היה באוקטובר 2024, לאחר שהמג"ד דאז, סא"ל יהודה שלו, נפצע באורח קשה במהלך קרבות בג'באליה.

התחקיר המסתמן: אש כוחותינו

בצה"ל עדיין לא פרסמו פרטים מלאים על נסיבות פציעתו של מג"ד 52, סא"ל א', אך ניתן לפרסום כי כיוון התחקיר העיקרי המסתמן הוא שהמג"ד נפצע מאש כוחות צה"ל במהלך קרב שהתנהל במרחב בינת ג'ביל שבדרום לבנון.

כידוע, מרחב בינת ג'ביל הפך בימים האחרונים למוקד הלחימה המרכזי של כוחות צה"ל בדרום לבנון. כפי שדיווחנו קודם לכן, במהלך הלילה (בין שני לשלישי) נפצעו 10 לוחמי גדוד 101 של חטיבת הצנחנים בקרב יריות פנים אל פנים מול מחבלי חיזבאללה באותו מרחב, כאשר שלושה מהם נפצעו באורח קשה.