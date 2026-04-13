כוחות עוצבת הקומנדו ממשיכים בפעילות אינטנסיבית במרחב בינת ג'בייל שבדרום לבנון, במטרה להרחיב את מרחב האבטחה ולסכל איומי טרור נגד כוחותינו. בימים האחרונים חיסלו הכוחות מספר חוליות מחבלים שתכננו לפגוע בלוחמים, תוך שימוש באמצעי תצפית מתקדמים ותיאום הדוק עם חיל האוויר.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, כוחות יחידת מגלן איתרו אתמול שלושה מחבלים חמושים באמצעות מערכות תצפית מתקדמות. המחבלים זוהו כשהם בדרכם להוציא לפועל מתווה טרור נגד כוחות צה"ל בטווח הזמן המיידי, וחוסלו בתקיפה מדויקת מהאוויר לפני שהספיקו לבצע את מזימתם. הפעילות במרחב בינת ג'בייל מתרחבת במקביל לפעילות נרחבת של כוחות אוגדה 98 באזור. סיכול חוליית רחפני נפץ באירוע נוסף שהתרחש באותו מרחב, כוחות יחידת אגוז איתרו וחיסלו חוליית מחבלים שתכננה לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים במרחב באמצעות רחפני נפץ. הכוחות זיהו את המחבלים בזמן אמת והפעילו נגדם אמצעי לחימה מדויקים. זמן קצר לאחר החיסול הראשון, זוהה מחבל נוסף במרחב. בשיתוף פעולה הדוק בין כוחות אגוז ומגלן, המחבל חוסל באמצעות רחפן של כוחותינו - דוגמה לתיאום מבצעי מושלם בין יחידות שונות בשטח. השימוש ברחפנים מצד כוחותינו מאפשר חיסול מדויק תוך הקטנת סיכון ללוחמים.

כוחות חטיבה 226 בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון ( צילום: דו"צ )

השמדת משגר טילים לעבר ישראל

במקביל לפעילות נגד המחבלים, הכוחות זיהו משגר טעון ומוכן לשיגור לעבר מדינת ישראל. המשגר הושמד בתקיפה מדויקת, תוך מניעת איום ישיר על אזרחי ישראל. יצוין כי זו אחת מעשרות תשתיות הטרור שהושמדו בימים האחרונים במסגרת הפעילות הנרחבת בדרום לבנון.

הפעילות המבצעית של עוצבת הקומנדו משקפת את המאמץ המתמשך של צה"ל לפרק את תשתיות הטרור של חיזבאללה ולמנוע פגיעה בכוחותינו ובאזרחי ישראל. השימוש באמצעי תצפית מתקדמים ובתיאום אווירי-קרקעי הדוק מאפשר חיסול מדויק של איומים תוך שמירה על ביטחון הלוחמים.

דובר צה"ל הבהיר כי "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל". הפעילות במרחב בינת ג'בייל נמשכת במקביל לפעילות נרחבת של כוחות נוספים בדרום לבנון, כאשר עד כה חוסלו למעלה ממאה מחבלים והושמדו מאות תשתיות טרור.