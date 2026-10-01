כוחות צה"ל הגיעו אל שניים מהמחבלים שפשטו על קיבוץ בארי בשבת השחורה של ה-7 באוקטובר. על פי דיווח צה"ל, המחבלים שנטלו חלק ישיר בחטיפתם של שרון הרצמן-אביגדורי, נעם אביגדורי, עדי שהם, נווה שהם, יהל שהם ושושן הרן חוסלו. המציאות מוכיחה שוב כי זרועו הארוכה של צה"ל לא תנוח, ואף מחבל ששלח יד באזרחי ישראל לא יימלט מדין.

לקראת ציון שלוש שנים לטבח השבעה באוקטובר, צה"ל והשב"כ ממשיכים במרדף אחר מי שהשתתפו בפשיטה, בחטיפות ובהחזקת חטופים בשבי. בחודש ספטמבר בלבד חוסלו 70 מחבלים מארגון הטרור חמאס, ביניהם שלושה מפקדי חטיבות, שני מפקדי גדודים ותשעה מפקדי פלוגות. בצה"ל רואים במשימה זו ערך מרכזי שלא ניתן להרפות ממנו, ויש להשלימה בכל מחיר. בין המחוסלים בחודש האחרון גם 17 מחבלים שהיו מעורבים ישירות בפשיטה לשטח ישראל, בהחזקת חטופים בשבי ובחטיפת אזרחים לרצועת עזה.

בין המחבלים הבכירים שחוסלו בספטמבר: מפקד חטיבת חאן יונס, מחמד יאזורי, מפקד חטיבת רפיח וראש מערך המבצעים בזרוע הצבאית של חמאס, נאא׳ל אבו עביד, מפקד חטיבת צפון הרצועה, עז אלדין ביכ ומנהל מחלקת הכספים של הארגון, מחמד אבו עלואן.

עוד חוסל סאהר נדאל לטפי צקר, נהג האופנוע שחטף את נועה ארגמני ואבינתן אור ממסיבת הנובה. כמו כן חוסל אסמאעיל אבראהים דרויש קנדיל, שהשתתף בפשיטה ונטל חלק בהריגתו של מח"ט הנח"ל, אלוף-משנה יהונתן שטיינברג ז"ל.

רצף החיסולים הוא תוצאה של עבודה מודיעינית ומבצעית ממושכת שהבשילה למספר הזדמנויות בפרק זמן קצר. חלק מהפעילים והמפקדים מסתתרים במנהרות ונטמעים באזורים צפופי אוכלוסייה, ולכן נדרש לעיתים מעקב ממושך להשגת ודאות גבוהה באשר לזהותם ולמיקומם וליצירת תנאים המאפשרים סיכול מדויק תוך צמצום הפגיעה בבלתי מעורבים.

תיעוד מתקיפות חיל האוויר בחודש האחרון - צילום: דובר צה"ל תיעוד מתקיפות חיל האוויר בחודש האחרון | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:28

עם הבשלת התנאים והשלמת תהליך האישור, התקיפות מבוצעות בידי חיל האוויר ומרכז האש הפיקודי. בחודש האחרון תקף חיל האוויר בהכוונת הפיקודים ואגף המודיעין יותר מ-140 מטרות ברצועת עזה, לצד יותר מ-370 מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון.

חמאס אינו עוד הארגון הצבאי והשלטוני של ערב ה-6 באוקטובר 2023. המבנה הגדודי האורגני פורק, שרשרת הפיקוד הבכירה נפגעה קשות, ותשתיות ליבה רבות הושמדו. עם זאת ארגון הטרור ממשיך בניסיונות להשתקם ולהתחמש.

במהלך חודש ספטמבר מוקד הפעילות של פיקוד הדרום התמקד בסיכול ממוקד של גורמי התעצמות, פגיעה במפקדות מוסוות, ונטרול מוקדי שליטה אזרחית-ביטחונית של חמאס שנועדו להדק את אחיזתו באוכלוסייה. המאמץ המבצעי נמשך באופן רציף נגד ניסיונות השיקום, ההצטיידות וההתארגנות מחדש במרחב.

בצה"ל מסכמים: "חיל האוויר ממשיך לפעול בכלל הגזרות, להסיר איומים ולסייע לכוחות הלוחמים בגזרות השונות בהתקפה ובהגנה בכל עת".