שני לוחמים נפצעו בינוני ושישה קל מנפילת רחפן נפץ בדרום לבנון

דובר צה"ל מסר הערב (ראשון) כי במהלך הפעילות הקרבית בדרום לבנון נפצעו שמונה לוחמים מנפילת רחפן נפץ - שניים במצב בינוני וששה במצב קל. הפצועים פונו לבתי חולים לקבלת טיפול רפואי, ומשפחותיהם עודכנו על מצבם.

האירוע מתרחש בעיצומה של פעילות קרבית אינטנסיבית של כוחות צה"ל במרחבים השונים בדרום לבנון, כאשר הלוחמים ממשיכים לפעול נגד תשתיות הטרור של חיזבאללה ולהרחיב את מרחב האבטחה. כידוע, ארגון הטרור ממשיך לנסות לפגוע בכוחותינו באמצעים שונים, ביניהם רחפני נפץ שהפכו לאחד מכלי הלחימה המרכזיים של המחבלים.

פעילות נרחבת במרחבי דרום לבנון

על פי הנמסר מדובר צה"ל, כוחות אוגדה 98 ממשיכים בפעילות קרבית ממוקדת במרחב בינת ג'בייל, שם השלימו השבוע את כיתור העיירה וחיסלו יותר מ-100 מחבלים בקרבות פנים אל פנים ומהאוויר. במקביל, כוחות עוצבת הקומנדו פועלים באותו מרחב ומסכלים ניסיונות של חוליות מחבלים לפגוע בלוחמים.

בימים האחרונים תועדו מספר מקרים בהם כוחות יחידת אגוז סיכלו חוליות שהפעילו רחפני נפץ נגד כוחותינו. המחבלים זוהו בזמן אמת וחוסלו באמצעות תיאום מדויק עם חיל האוויר, בדוגמה לשיתוף הפעולה ההדוק בין היחידות השונות בשטח.