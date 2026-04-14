קרב יריות בבינת ג'בייל: 3 מחבלים חוסלו, 10 לוחמים נפצעו

במהלך פעילות מבצעית של כוחות צוות הקרב מחטיבת הצנחנים הלילה (בין שני לשלישי) במרחב בינת ג'בייל שבדרום לבנון, נתקלו הלוחמים פנים אל פנים בחוליית מחבלים שפתחה לעברם באש. בסגירת מעגל מהירה, הבוקר השיבו הלוחמים באש, ובסיוע ירי טנקים ותקיפות מהאוויר חיסלו שני מחבלים ותקפו את המבנה ממנו פעלו המחבלים.

באירוע נפצעו עשרה לוחמי גדוד 101 של חטיבת הצנחנים: שלושה באורח קשה, אחד באורח בינוני ושישה נוספים באורח קל. הפצועים פונו לבתי חולים לקבלת טיפול רפואי - חלקם בדחיפות במסוק וחלקם באופן רכוב. משפחות הפצועים עודכנו על מצבם. האירוע מדגים את עוצמת הלחימה הממשית שמתנהלת במרחב בינת ג'בייל, שהפך למוקד הפעילות המבצעית המרכזי של כוחות צה"ל בדרום לבנון בימים האחרונים. מחבל שלישי חוסל בניסיון בריחה במהלך האירוע, זיהו הכוחות מחבל נוסף שניסה להימלט מהמרחב. בתוך זמן קצר, המחבל הותקף וחוסל בתקיפה ממוקדת. סך הכול חוסלו בפעילות זו שלושה מחבלי חיזבאללה, כאשר הכוחות ממשיכים בסריקות נוספות במרחב לאיתור תשתיות טרור נוספות. כוחות אוגדה 98 - הכוללים את צוותי הקרב החטיבתיים צנחנים, קומנדו וגבעתי - השלימו בשבוע האחרון את כיתור העיירה בינת ג'בייל ופתחו בהתקפה מתואמת. על פי הנמסר מדובר צה"ל, הכוחות חיסלו יותר מ-100 מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה בקרבות פנים אל פנים ומהאוויר, השמידו עשרות תשתיות טרור ואיתרו מאות אמצעי לחימה במרחב.

כוחות חטיבה 226 בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון ( צילום: דו"צ )

פעילות מבצעית נמשכת בעוצמה

האירוע מצטרף לשורת הפגיעות שספגו כוחותינו בימים האחרונים במהלך הפעילות בלבנון. כפי שדיווחנו קודם לכן, לפני מספר ימים נפל בתאונה מבצעית רס"ם (מיל') אייל אוריאל ביאנקו, נהג רכב כיבוי אש בעוצבת ברק, כאשר ההאמר בו נסע התהפך בשטח דרום לבנון. באותו אירוע נפצעו שלושה לוחמים נוספים במילואים.

הפעילות המבצעית בדרום לבנון נמשכת בעוצמה, כאשר הכוחות פועלים במספר מרחבים במטרה לפרק את תשתיות הטרור ולהרחיב את מרחב האבטחה. במקביל לפעילות הקרקעית, חיל האוויר תקף ביממה האחרונה כ-150 מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה, כולל משגרי רקטות, רחפנים ומפקדות.

דובר צה"ל מסר כי "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל". הלוחמים ממשיכים להתמודד עם ניסיונות המחבלים לפגוע בהם באמצעים שונים, תוך שמירה על ערנות מבצעית גבוהה ופעילות ממוקדת לחיסול איומים.