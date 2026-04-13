תקיפה בצומת מישור אדומים: יהודי נדקר בידו

פיגוע דקירה התרחש לפני זמן קצר (שני) בצומת מישור אדומים שבשומרון, כאשר שלושה מחבלים ערבים תקפו יהודי ופצעו אותו באורח קל. על פי הדיווחים הראשוניים, המחבלים ניגשו לאזרח הישראלי בצומת המרכזי, ובשלב מסוים שלף אחד מהם סכין ודקר אותו בידו.

הנפצע, שסבל מפציעה קלה בידו, קיבל טיפול רפואי ראשוני במקום ופונה להמשך טיפול בבית חולים. כוחות הביטחון שהוזעקו למקום פתחו במצוד אחר המחבלים שנמלטו מהזירה. על פי הנמסר, אחד מהמחבלים נלכד על ידי כוחות המשטרה זמן קצר לאחר האירוע, בעוד שניים נוספים עדיין מבוקשים.

צומת מישור אדומים מהווה נקודת מעבר מרכזית בשומרון ומשמש עורק תחבורה חיוני ליישובים רבים באזור. האירוע מצטרף לשורה של תקריות טרור שהתרחשו בשומרון בחודשים האחרונים, על רקע המתיחות הביטחונית המתמשכת באזור.

יצוין כי לאחרונה יהודה שרמן הי"ד נרצח בפיגוע דריסה ליד יישוב חומש, כאשר המחבל הודה בחקירה כי מדובר בפגיעה מכוונת על רקע לאומני. המשטרה והשב"כ ממשיכים בחקירה מעמיקה של האירוע.

כוחות הביטחון הגבירו את הנוכחות בצמתים המרכזיים בשומרון בעקבות האירוע, תוך דגש על מניעת פיגועים נוספים. המצוד אחר שני המחבלים הנוספים נמשך בשעות אלו, כאשר כוחות צה"ל והמשטרה סורקים את האזור.