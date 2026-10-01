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הסתיים ללא נפגעים

חפץ חשוד עם דגל חמאס ליד טלמון: מה התגלה?

חפץ חשוד עם דגל חמאס אותר ליד יישוב טלמון במועצה האזורית בנימין • חבלני מג"ב וכוחות צה"ל הוזעקו לבדיקה מקצועית • כביש 463 נחסם לתנועה

הזירה בה אותר החפץ החשוד (צילום: לפי סעיף 27א)

אירוע ביטחוני ביהודה ושומרון הסתיים אתמול (חמישי) ללא נפגעים, לאחר שחפץ חשוד שאליו חובר דגל של ארגון הטרור חמאס אותר בסמוך ליישוב טלמון שבמועצה האזורית בנימין. הוזעקו למקום לטיפול מקצועי באירוע.

דוברות המשטרה עדכנה כי בסיומו של טיפול מקצועי מצד שוטרי תחנת מודיעין עילית, כוחות צה"ל וחבלני מג"ב איו"ש שהוזעקו למקום, נבדק האובייקט בקפידה ונקבע כי מדובר במטען דמה שהונח בשטח.

בעקבות הסרת האיום, כביש 463 שנחסם לתנועה במהלך הבדיקות נפתח מחדש לשני הכיוונים. כוחות הביטחון פעלו בערנות לאורך כל האירוע, תוך שמירה על ביטחון התושבים והנוסעים בציר.

האירוע מצטרף לשורה של מקרים דומים בהם מתגלים מטעני דמה באזור יהודה ושומרון. לפני מספר חודשים, חבלני המשטרה הוקפצו לטיפול בחפץ חשוד שנראה כמטען חבלה שהונח על רכב בלב שכונת מגורים בעיר נהריה, ולאחר בדיקה התברר כי גם שם מדובר היה במטען דמה.

כוחות הביטחון ממשיכים לפעול בערנות בכל רחבי יהודה ושומרון, תוך טיפול מקצועי בכל דיווח על חפץ חשוד. המשטרה קוראת לציבור להתרחק מכל חפץ חשוד ולדווח מיד למוקד 100.

יצוין כי , ובפרט הציר הסמוך ליישוב טלמון, היה בעבר זירה לאירועי ביטחון חמורים. לפני כשנתיים וחצי, במהלך פיגוע קשה בגוש טלמונים, נפל לוחם יחידת המסתערבים דובדבן מעוצבת הקומנדו במהלך חילופי האש עם המחבל.

צה"לחמאסבנימיןמטען דמהטלמון
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