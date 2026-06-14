בבלי
לקראת סבב טילים נוסף?

כוננות ביטחונית גבוהה: צה"ל בתקיפה דרמטית נוספת בדאחייה בביירות, אפשרות שאיראן תגיב

האם הסבב מול איראן יחזור פעם נוספת? ישראל תקפה היום בשעת צהרים ברובע הדאחייה בבירת לבנון בירות - כתגובה לירי חיזבאללה לעבר יישובי ישראל | נתניהו וכ"ץ הבהירו בהודעה משותפת: "לא נסבול ירי לשטח ישראל" (אקטואליה, ביטחון)

ישראל תקפה היום (ראשון) באופן ממוקד מתקפה של ארגון הטרור חיזבאללה ברובע הדאחייה בבירת לבנון ביירות. פיצוצים עזים נשמעו ברובע בשעת צהרים.

התקיפה הדרמטית נעשתה לאחר ירי חיזבאללה לעבר יישובי הצפון בשעות האחרונות, וברקע הבהרת ישראל לא אחת לאחרונה כי ירי לעבר יישובים בישראל יגררו תקיפה בדאחייה.

נתניהו וכ"ץ פרסמו הודעה משותפת רגעים לאחר התקיפה: "בהתאם להנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ - צה"ל תקף כעת ברובע הדאחייה בביירות מטרות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה, וזאת בתגובה לירי חיזבאללה לעבר שטח ישראל. ישראל לא תסבול ירי לשטחה".

בתיעודים מהעיר נראה הנזק שנגרם לבניין ברובע הטרור שהותקף, ונראה העשן הכבד שהתפשט בכל האזור כתוצאה מהתקיפה.

במערכת הביטחון שוררת דריכות שיא וכוננות מפני אפשרות שאיראן תנסה להגיב פעם נוספת על התקיפה - כפי שניסתה לייצר שיטת משוואות בשבוע האחרון.

ביום ראשון שעבר, לאחר תקיפה ישראלית בדאחייה, "הגיבה" איראן בדמות שיגור טילים לעבר ישראל. הדבר גרר תקיפה ישראלית ממוקדת באיראן. האם הפעם, למרות ההבנות המתגבשות בין טהרן לוושינגטון, איראן תגיב בירי טילים? ימים, או אפילו שעות ספורות, יגידו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר