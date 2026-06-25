"צאו או תברחו בבושה": האיום של המפקד האיראני קאאני על ישראל

מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה האיראניים, איסמעיל קאאני, שיגר היום (חמישי) איום ישיר ומפורש כלפי ישראל, בדרישה לסגת לאלתר מכל שטח לבנון. בנאום שזכה לבמה נרחבת בכלי התקשורת הממלכתיים באיראן, הבהיר קאאני כי על ישראל לצאת מכל מרחב לבנון, שכן לדבריו, אדמה זו מהווה שדה התנגדות ואינה משמשת כמגרש משחקים למי שהוא כינה "כובשים".
"על ישראל לסגת מלבנון באופן מיידי", הצהיר קאאני בנאומו. "לבנון היא שדה של עמידה איתנה והתנגדות, ולא מגרש משחקים עבור הכובשים". הבכיר האיראני הוסיף והזהיר כי אם ישראל לא תבחר לסגת מיוזמתה בעת הנוכחית, היא תיאלץ לעשות זאת בעתיד הקרוב תחת לחץ צבאי, ותימלט מהאזור "בבושה, בהשפלה ובתבוסה מוחצת".
דבריו של מפקד כוח קודס, הזרוע האחראית על פעילות החוץ והפעלת ארגוני הפרוקסי של משמרות המהפכה ברחבי המזרח התיכון, מגיעים על רקע המתיחות הביטחונית הגבוהה והלחימה המתמשכת בגבול הצפון. כוח קודס משמש מזה שנים כצינור החמצן הלוגיסטי, הכלכלי והצבאי של ארגון חיזבאללה בלבנון, והצהרותיו של העומד בראשו נועדו לשדר גיבוי מוחלט מצד טהרן ללבנון ולציר ההתנגדות.
יצוין כי קאאני נעדר מהזירה הציבורית במשך תקופה מאז תחילת המלחמה, והופיע רק באמצעות הודעות כתובות וציוצים מטעמו. במסרים קודמים שהעביר, הוא שיבח את פעולות חזית ההתנגדות ואיים בתגובה קשה לישראל. "אתם עומדים בדריכות מלאה, ערניים ומוכנים", כתב קאאני באחד ממסריו ללוחמי חזבאללה. "אני מודה לכם על מאמציכם יוצאי הדופן".
האיומים מסוג זה מצד בכירים איראניים משקפים את הניסיון הבלתי פוסק של הרפובליקה האסלאמית להכווין את המערכה, להעלות את המורל בקרב פעילי הטרור בלבנון, ולנסות לייצר משוואת הרתעה פומבית מול צעדיה המבצעיים של ישראל באזור. קאאני, המכהן כמפקד כוח קודס מאז חיסולו של קאסם סולימאני בינואר 2020, אחראי על הפעלת זרועות איראן האזוריות, כולל חיזבאללה בלבנון והחות'ים בתימן.
רקע: דיווחים סותרים על נסיגה ישראלית
האיומים האיראניים מגיעים על רקע דיווחים סותרים בנוגע לפעילות צה"ל בדרום לבנון. בעוד שבכיר אמריקני מסר לסוכנות הידיעות רויטרס מוקדם יותר היום כי ישראל נסוגה מחלקים בדרום לבנון ומאפשרת לצבא לבנון להתפרס במקום, גורמי ביטחון בכירים בישראל הכחישו את הדיווח בתוקף. "צה"ל לא נסוג עדיין מאף מקום ברצועת הביטחון", הבהיר גורם ביטחוני בכיר. "צה"ל לא קיבל הנחיות בנושא מהדרג המדיני".
הסתירה בין הדיווח האמריקני להכחשות הישראליות מעלה את השאלה האם מדובר בניסיון להפעיל לחץ על ישראל במסגרת המשא ומתן עם לבנון בחסות אמריקנית. על פי דיווחים, השיחות מתקיימות בוושינגטון בימים אלו, ולפי ההבנות המתגבשות, ישראל צפויה לסגת בהדרגה משטחים בדרום לבנון במסגרת הסדר מדיני.
במקביל, כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית נרחבת בדרום לבנון, תוך חשיפת תשתיות טרור של חיזבאללה. אמש (רביעי) התרחשה תאונה מבצעית קשה בה נהרג רס"ר (מיל') באסל סויד ז"ל, בן 32 מפקיעין, נהג בגדוד 75 בעוצבת 'סער מגולן', כאשר כלי הרכב בו נסע התהפך במהלך פעילות מבצעית באזור רב א תלתין. לוחם נוסף נפצע באורח בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי.
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