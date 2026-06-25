"צאו או תברחו בבושה": האיום של המפקד האיראני קאאני על ישראל

מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה האיראניים, איסמעיל קאאני, שיגר היום (חמישי) איום ישיר ומפורש כלפי ישראל, בדרישה לסגת לאלתר מכל שטח לבנון. בנאום שזכה לבמה נרחבת בכלי התקשורת הממלכתיים באיראן, הבהיר קאאני כי על ישראל לצאת מכל מרחב לבנון, שכן לדבריו, אדמה זו מהווה שדה התנגדות ואינה משמשת כמגרש משחקים למי שהוא כינה "כובשים".

"על ישראל לסגת מלבנון באופן מיידי", הצהיר קאאני בנאומו. "לבנון היא שדה של עמידה איתנה והתנגדות, ולא מגרש משחקים עבור הכובשים". הבכיר האיראני הוסיף והזהיר כי אם ישראל לא תבחר לסגת מיוזמתה בעת הנוכחית, היא תיאלץ לעשות זאת בעתיד הקרוב תחת לחץ צבאי, ותימלט מהאזור "בבושה, בהשפלה ובתבוסה מוחצת".

דבריו של מפקד כוח קודס, הזרוע האחראית על פעילות החוץ והפעלת ארגוני הפרוקסי של משמרות המהפכה ברחבי המזרח התיכון, מגיעים על רקע המתיחות הביטחונית הגבוהה והלחימה המתמשכת בגבול הצפון. כוח קודס משמש מזה שנים כצינור החמצן הלוגיסטי, הכלכלי והצבאי של ארגון חיזבאללה בלבנון, והצהרותיו של העומד בראשו נועדו לשדר גיבוי מוחלט מצד טהרן ללבנון ולציר ההתנגדות.

יצוין כי קאאני נעדר מהזירה הציבורית במשך תקופה מאז תחילת המלחמה, והופיע רק באמצעות הודעות כתובות וציוצים מטעמו. במסרים קודמים שהעביר, הוא שיבח את פעולות חזית ההתנגדות ואיים בתגובה קשה לישראל. "אתם עומדים בדריכות מלאה, ערניים ומוכנים", כתב קאאני באחד ממסריו ללוחמי חזבאללה. "אני מודה לכם על מאמציכם יוצאי הדופן".

האיומים מסוג זה מצד בכירים איראניים משקפים את הניסיון הבלתי פוסק של הרפובליקה האסלאמית להכווין את המערכה, להעלות את המורל בקרב פעילי הטרור בלבנון, ולנסות לייצר משוואת הרתעה פומבית מול צעדיה המבצעיים של ישראל באזור. קאאני, המכהן כמפקד כוח קודס מאז חיסולו של קאסם סולימאני בינואר 2020, אחראי על הפעלת זרועות איראן האזוריות, כולל חיזבאללה בלבנון והחות'ים בתימן.