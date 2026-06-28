צה"ל חיסל מחבל חמאס שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר

צה"ל תקף במרחב שאטי ביום רביעי בשבוע שעבר, וחיסל את עבד אלרחמן מאהר עבד אלכרים זיאדה, מפקד חוליית מחבלי נוחבה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.
המחבל פשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר ובזז כלי רכב צה"לי לתוך שטח רצועת עזה.
בתקיפה נוספת באותו יום (ד') במרחב חאן יונס, צה"ל תקף וחיסל את כמאל מוחמד חמדאן נגאר, ראש יחידת מנהור במרחב חאן יונס בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.
לאורך המלחמה, ובפרט בתקופה האחרונה, ניסו המחבלים לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה. המחבלים היוו איום מיידי על הכוחות וחוסלו בתקיפות מדויקות.
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